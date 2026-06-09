'Afellay krijgt verrassende opvolger als assistent bij PSV'

PSV heeft een verrassende naam op het oog als opvolger van de vertrokken assistent-trainer Ibrahim Afellay. Transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) meldt dat de Eindhovenaren in gesprek zijn met Bas Sibum om de nieuwe rechterhand van hoofdtrainer Peter Bosz te gaan worden.

De 40-jarige Afellay trad halverwege vorig seizoen toe tot de staf van PSV, waarin een plek vrij was gekomen na het vertrek van André Ooijer. Vlak voor het einde van het seizoen maakte de oud-international echter ook zijn vertrek bekend. "Na een aantal goede gesprekken met de directie en Peter Bosz ben ik deze uitdaging begin dit jaar met veel energie en enthousiasme aangegaan, maar de praktijk is anders gebleken dan wat ik me ervan had voorgesteld", motiveerde Afellay zijn beslissing.

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Bosz reageerde verrast op het snelle afscheid van Afellay. "Hij zag een andere rol voor zichzelf. Ik vind het jammer. Het is een geweldige jongen, met veel verstand van voetbal", zei de succestrainer bij Studio Voetbal. "Ik vind het jammer dat hij het niet de tijd heeft gegeven. Het is zijn gevoel. Ik kan niet in zijn gevoel kijken en het is zijn goed recht. Het is wat het is", aldus Bosz.

Inmiddels lijkt PSV de opvolger voor Afellay te hebben gevonden in de persoon van Sibum. "Hij is in gesprek met de drievoudig regerend landskampioen. Als de puntjes op de i worden gezet, lijkt hij de nieuwe rechterhand van Bosz te gaan worden", schrijft Boualin dinsdagochtend.

Sibum (43) kwam als middenvelder uit voor clubs als FC Emmen, FC Twente, Roda JC en NEC. Hij sloot zijn profloopbaan in 2016 af bij Heracles Almelo en legde zich daarna bij Emmen toe op het trainersvak. Bij Roda JC stond hij van 2023 tot 2025 voor het eerst als hoofdtrainer op eigen benen in het betaald voetbal. Na twee seizoen in Limburg werd Sibum vorige zomer aangesteld bij Heracles, maar daar werd de Drent na een dramatische start van het seizoen al in oktober ontslagen.

Elfrink bevestigt berichtgeving over Sibum en PSV

De berichtgeving van Boualin wordt dinsdagmiddag bevestigd door PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Sibum zou bij PSV een contract tot medio 2028 kunnen gaan ondertekenen. "Sibum staat er goed op in de voetbalwereld en heeft keuze uit meerdere banen. Hij staat open voor de stap naar PSV. Verwacht wordt dat hij deze week akkoord gaat met de aanbieding van PSV, al heeft hij nog niet definitief ‘ja’ gezegd", aldus Elfrink.