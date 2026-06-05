Bayern München is níet in de markt voor PSV-verdediger , aldus transferjournalist Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport. Daarmee weerspreekt Plettenberg de berichtgeving waar het Eindhovens Dagblad eerder deze week mee kwam.

De afgelopen dagen werd duidelijk dat Bayern zijn pijlen deze zomer richt op PSV-uitblinker Ismael Saibari. Daarnaast wist clubwatcher Rik Elfrink van het ED dinsdag te melden dat ook Dest op de radar van de Duitse Rekordmeidster is verschenen. De vleugelverdediger, die zowel op de links- als rechtsbackpositie uit de voeten kan, zou voor een bedrag tussen de 20 en 25 miljoen euro zijn op te pikken in het Philips Stadion.

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Plettenberg schrijft echter op X dat de geruchten over Bayern en Dest 'op dit moment onjuist' zijn. "Geen gespreken. Geen onderhandelingen", aldus de doorgaans uitstekend ingevoerde journalist. "Een goede speler, maar momenteel geen transferdoelwit", vervolgt Plettenberg zijn relaas. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de Duitse kampioen niet dun bezet is op de backposities: "Bayern wil het contract van Konrad Laimer verlengen, terwijl ook Josip Stanisic op die positie kan spelen. Nathaniel Brown zou een andere optie zijn. Daarnaast is Sacha Boey nog niet verkocht", besluit Plettenberg.

Van bovengenoemd rijtje is Brown (22) op dit moment nog geen speler van Bayern München; de viervoudig Duits international staat nog tot medio 2030 onder contract bij Eintracht Frankfurt. De linksback, die komende zomer met Die Mannschaft naar het WK gaat, zou echter reeds een mondeling akkoord met Bayern hebben bereikt over een contract tot medio 2031. Bayern en Eintracht moeten er nu nog uit zien te komen, Plettenberg schrijft dat de vraagprijs van 60 miljoen euro nog wel een spelbreker zou kunnen zijn.