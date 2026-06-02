PSV moet deze zomer serieus vrezen voor Bayern München. De Duitse grootmacht is achter de schermen al druk bezig met Ismael Saibari, maar daar blijft het niet bij. Volgens het Eindhovens Dagblad wil Bayern nóg een sterkhouder wegpukken uit het Philips Stadion: .

Van echte onderhandelingen tussen de clubs is nu nog geen sprake, maar Bayern heeft zich wel al officieel gemeld bij het management van Dest. De Duitsers hebben een duidelijk plan. Ze willen eerst de transfer van Saibari afronden en zelf een speler verkopen. Pas daarna is Dest aan de beurt. Het is dus wachten op een akkoord tussen PSV en Bayern over Saibari.

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Dat Dest op het lijstje staat bij de Duitse grootmacht is logisch. De vleugelverdediger kende een goed seizoen onder Peter Bosz. In 38 officiële wedstrijden scoorde hij twee keer en gaf hij zes assists. Hoewel clubs voor verdedigers vaak minder betalen dan voor aanvallers, gaat Dest PSV tientallen miljoenen opleveren.

Het zou gaan om een transfersom van ongeveer 20 tot 25 miljoen euro. De kans is groot dat de transfer pas na het WK definitief wordt afgerond. De prijs kan bovendien nog flink oplopen als Dest het goed doet op het WK. De verdediger heeft daarnaast nog een contract tot 2028. Dest staat in de belangstelling van meer grote clubs en wil zich eerst focussen op het eindtoernooi.

In wie PSV precies geïnteresseerd is als opvolger voor Dest is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de club groot inzet op versterkingen en serieuze plannen heeft voor de backposities. “Zodra hij zou vertrekken, trekt PSV ‘een kanon’ voor de defensieve vleugels aan”, schrijft Rik Elfrink. Over mogelijke opvolgers zijn verder geen aanwijzingen gegeven.