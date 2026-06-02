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Ismael Saibari en Bayern München op hoofdlijnen akkoord over transfer

2 juni 2026, 21:17
Ismael Saibari
Foto: © Imago/realtimes
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

De recordtransfer van Ismael Saibari naar Bayern München lijkt een stap dichterbij te zijn gekomen. Waar eerder op dinsdag melding werd gemaakt van verregaande interesse, zou de Marokkaanse sterspeler van PSV diezelfde dag nog een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt met de Duitse topclub, zo meldt De Telegraaf.

Volgens bronnen rond PSV zou er een hoofdlijnenakkoord zijn bereikt over de persoonlijke voorwaarden van Saibari, die een meerjarig contract wil tekenen bij Der Rekordmeister. Bayern München wil nog vóór het WK spijkers met koppen slaan, zo klinkt het.

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De Duitsers zouden er daarbij nog wel eerst uit moeten komen met PSV over de transfersom. De Eindhovenaren mikken op een recordsom, die zeven jaar geleden werd gerealiseerd met de overgang van Hirving Lozano naar Napoli voor een bedrag van vijftig miljoen euro. “Saibari is er alles aan gelegen om door de voordeur en met een mooie transfersom voor PSV, waar hij veel aan te danken heeft, het Philips Stadion te verlaten. Zijn zakelijk begeleider Ali Dursun kennende, zal hij er ook alles aan doen om het transferrecord voor PSV te breken”, aldus Jeroen Kapteijns. Een exact bedrag wordt nog niet genoemd.

Zoals bekend onderneemt PSV al stappen richting de komst van een mogelijke vervanger. Mounir Boualin wist al eerder te melden dat Kodai Sano hoog op het lijstje van de landskampioen staat.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
258 Reacties
77 Dagen lid
162 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Voor mij is dus niemand als speler 50 miljoen waard , ik ben een beetje klaar met al die onbeschofte bedragen, terwijl de halve wereld op sterven ligt , denk daar maar eens over na a.u.b

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Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
27
15
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

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