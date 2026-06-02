Ismael Saibari en Bayern München op hoofdlijnen akkoord over transfer

De recordtransfer van naar Bayern München lijkt een stap dichterbij te zijn gekomen. Waar eerder op dinsdag melding werd gemaakt van verregaande interesse, zou de Marokkaanse sterspeler van PSV diezelfde dag nog een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt met de Duitse topclub, zo meldt De Telegraaf.

Volgens bronnen rond PSV zou er een hoofdlijnenakkoord zijn bereikt over de persoonlijke voorwaarden van Saibari, die een meerjarig contract wil tekenen bij Der Rekordmeister. Bayern München wil nog vóór het WK spijkers met koppen slaan, zo klinkt het.

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De Duitsers zouden er daarbij nog wel eerst uit moeten komen met PSV over de transfersom. De Eindhovenaren mikken op een recordsom, die zeven jaar geleden werd gerealiseerd met de overgang van Hirving Lozano naar Napoli voor een bedrag van vijftig miljoen euro. “Saibari is er alles aan gelegen om door de voordeur en met een mooie transfersom voor PSV, waar hij veel aan te danken heeft, het Philips Stadion te verlaten. Zijn zakelijk begeleider Ali Dursun kennende, zal hij er ook alles aan doen om het transferrecord voor PSV te breken”, aldus Jeroen Kapteijns. Een exact bedrag wordt nog niet genoemd.

Zoals bekend onderneemt PSV al stappen richting de komst van een mogelijke vervanger. Mounir Boualin wist al eerder te melden dat Kodai Sano hoog op het lijstje van de landskampioen staat.