Geïrriteerde Peter Bosz loopt weer weg van interview na vragen over Oranje

Peter Bosz is de aanhoudende vragen over het bondscoachschap bij het Nederlands elftal overduidelijk beu. De hoofdtrainer van PSV liep zaterdag na afloop van de oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis demonstratief weg tijdens een interview. Op beelden van ESPN is te zien hoe de oefenmeester het gesprek abrupt afbreekt wanneer het onderwerp ter sprake komt.

Verslaggever Cristian Willaert confronteerde de coach met eerdere uitspraken over de opvolging van de vertrokken Ronald Koeman. Willaert bracht ter sprake dat de trainer twee weken geleden nog benadrukte niets over Oranje te kunnen zeggen, en vroeg of die situatie inmiddels was veranderd. "Nee. Ik wil er helemaal niets over zeggen", herhaalde Bosz kortaf, waarna hij wegliep en van enkele meters afstand nog iets onverstaanbaars naar de journalist riep. Waar Willaert en zijn aanwezige collega's konden lachen om het opmerkelijke tafereel, kon er bij de trainer van PSV duidelijk geen lachje af. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt, laatst liep hij ook al weg bij de NOS.

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De naam van de succescoach zingt in de media nadrukkelijk rond als mogelijke opvolger voor de positie bij de KNVB, maar een overstap lijkt op dit moment niet aan de orde. De trainer zette eerder dit jaar zijn handtekening onder een nieuw contract dat hem tot medio 2028 aan de club uit Eindhoven verbindt. Onder zijn leiding legde de club beslag op de derde opeenvolgende titel in de Eredivisie. De clubleiding van PSV sprak onlangs nog het volledige vertrouwen in hem uit en de coach zelf lijkt zijn vizier volledig op zijn huidige werkgever te hebben gericht.