De NOS heeft zaterdagmiddag het bloed onder de nagels van PSV-trainer Peter Bosz gehaald. Na de oefenwedstrijd tegen Antwerp FC (1-1) stelde een journalist van de publieke omroep een reeks vragen over de mogelijke opvolging van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal, waarna Bosz besloot het beeld uit te lopen.

Door het vertrek van Koeman bij Oranje wordt Bosz veelvuldig gelinkt aan het bondscoachschap. De succestrainer van PSV verlengde afgelopen jaar zijn contract bij de landskampioen en heeft naar verluidt geen ‘Oranje-clausule’ en kan niet veel zeggen over de kwestie: “Dat heeft helemaal geen zin. Ik focus me volledig op PSV en dat is precies wat ik wil doen.”

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De journalist vraagt zich af of Bosz daarmee de deur naar een eventueel bondscoachschap dichtgooit. De oefenmeester van PSV reageert geïrriteerd: “Dan luister je niet goed. Ik ga me niet in die discussie mengen, dat heeft helemaal geen zin. Ik ben geen partij daarin, je moet niet bij mij zijn met dat soort vragen”, zegt hij gevat.

De NOS-verslaggever gaat verder en stelt dat Bosz ‘het lijdende voorwerp’ is binnen de discussie. “Je naam blijft benoemd worden, totdat jijzelf zegt of je het wel of niet gaat doen”, zegt hij. Bosz: “Jij gaat mij toch niet verplichten wat ik moet gaan zeggen? Je moet niet bij mij zijn.” Vervolgens vraagt de interviewer of Bosz al benaderd is door de KNVB: “Hij gaat door… Ik zeg net dat je niet met zulke vragen bij mij moet zijn”, verzucht de PSV-trainer.

Zodra de journalist aanhaalt dat Bosz een contract tot 2028 heeft, loopt de oefenmeester uit beeld. “Ik wilde doorgaan over PSV”, zegt hij. Bosz draait om: “Ik heb geen zin in verdere vragen over Oranje, dan loop ik weg”, waarschuwt hij voor de laatste keer.