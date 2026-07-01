Johan Derksen pleit voor een verrassende 'tussenpaus' als opvolger van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. In Vandaag Inside Oranje noemt hij huidig PSV-trainer Peter Bosz 'de gedroomde kandidaat', maar omdat die net zijn contract heeft verlengd zou Ron Jans wat De Snor betreft de komende twee jaar moeten overbruggen.

Koeman hield na de WK-uitschakeling de eer aan zichzelf en kondigde aan zijn aflopende contract bij de KNVB niet te gaan verlengen. De voetbalbond moet nu op korte termijn op zoek naar een opvolger, aangezien eind september alweer een Nations League-duel met Duitsland op het programma staat. In de media gonst het van de potentiële kandidaten, van Arne Slot tot Bosz en van Pep Guardiola tot Michael Reiziger en zelfs Sarina Wiegman.

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Derksen vreest dat de KNVB niet bij Slot hoeft aan te kloppen, ondanks het feit dat hij vrij man is na zijn ontslag bij Liverpool. "Als ik Slot was zou ik zeggen: Bij iedere Europese topclub kan ik tussen de 5 en 10 miljoen euro verdienen, daar kan de KNVB-CAO niet tegenop." Na de voormalig trainer van AZ en Feyenoord noemt Derksen Bosz 'de gedroomde kandidaat'. "Alleen: die heeft getekend bij PSV. Dan moet je een tussenpersoon hebben. Een man met veel ervaring en vooral met veel mensenkennis, dat je goed met mensen om kan gaan. Want ik geef het je te doen, met zestien multimiljonairs op het veld die allemaal een ego hebben waar een paard de hik van krijgt. Dat is best moeilijk." Zo'n kandidaat is ook daadwerkelijk voorhanden, denkt Derksen: "Zet Ron Jans daar twee jaar neer, en maak het nu al rond met Bosz. Dat hij na twee jaar de komende vijf jaar de bondscoach is. Want we moeten nu uitkijken dat we weer niet de verkeerde man daar neerzetten. Of een gekke buitenlander", aldus De Snor.

De 67-jarige Jans kondigde begin dit jaar zijn pensioen aan, na een trainersloopbaan die hem in 25 jaar op het hoogste niveau langs clubs als FC Groningen, sc Heerenveen, PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht bracht. De voormalig leraar Duits werkte zowel als speler als als trainer nooit in de absolute top, maar wordt bij veel van zijn voormalige werkgevers nog altijd op handen gedragen vanwege zijn uitstekende band met de spelersgroep en stafleden. Of Jans te porren valt om nú al uit zijn pensioen te komen als de KNVB bij hem zou aankloppen voor een (tijdelijke) klus bij Oranje, zal moeten blijken.

VIDEO - Johan Derksen: 'Hem vind ik de gedroomde opvolger van Ronald Koeman'