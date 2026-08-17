Ajax kan zoektocht van anderhalf jaar staken: ‘Ik denk dat ze hem al in huis hebben’

Ajax is al anderhalf jaar op zoek naar een nieuwe controlerende middenvelder, maar volgens Kenneth Perez hoeft de club daarvoor helemaal niet de transfermarkt op. In het ESPN-programma Voetbalpraat stelde de analist dat de Amsterdammers de ideale nummer zes allang in de selectie hebben rondlopen. Perez schuift de deze zomer teruggekeerde naar voren als de oplossing voor het plekje op het middenveld.

De positie voor de defensie is in de Johan Cruijff ArenA al langere tijd een hoofdpijndossier. Technisch directeur Jordi Cruijff is deze zomer nadrukkelijk op zoek naar een versterking voor die linie. Momenteel wordt de rol onder de nieuwe trainer Míchel Sánchez voornamelijk ingevuld door Youri Regeer. Tijdens de uitzending van Voetbalpraat vroeg presentator Wouter Bouwman zich af of Ajax nog een nieuwe controleur gaat aantrekken, waarop Perez een duidelijk antwoord had. "Ze zijn anderhalf jaar op zoek, maar ik denk dat ze hem wel in huis hebben. Daley Blind", aldus de Deen.

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Volgens collega-analist Maarten Wijffels kan Blind in ieder geval in de Eredivisie uitkomst bieden. De journalist wees daarbij naar het recente optreden van Regeer, die gisteren de volle negentig minuten meespeelde in het teleurstellende gelijkspel tegen sc Heerenveen. Volgens Wijffels heeft de jonge speler regelmatig moeite om de situaties in zijn rug goed in te schatten. "Gisteren was er een typerend moment van Regeer. Hij kreeg een bal ingespeeld, maar hij had helemaal niet door dat er iemand in zijn rug zat", zo stelde Wijffels. Perez reageerde daar cynisch op: "Joh, welk van de vijftien momenten."

Wijffels ziet grote voordelen in het doorschuiven van de ervaren linkspoot. "Dat zou Blind in de Eredivisie wel beter kunnen", stelde de verslaggever, al plaatste hij wel een kanttekening bij de Europese haalbaarheid van dit plan. "Tegen de echt grote ploegen in Europa weet ik niet of dat er nog in zit, maar dat moeten ze nu wel gewoon doen", voegde hij daaraan toe. Perez sloot zich daarbij aan en benadrukte dat de ex-speler van Girona de ploeg van Sánchez enorm kan helpen. "Je komt gewoon makkelijk aan het voetballen toe met hem op die positie", concludeerde de oud-voetballer.

De suggestie van de analisten biedt een opvallend perspectief voor de Amsterdamse clubleiding. Waar Ajax momenteel nadrukkelijk in de markt is voor versterkingen, ligt de oplossing voor de korte termijn mogelijk al in de eigen kleedkamer. Het is nu de vraag of Sánchez daadwerkelijk bereid is om Blind, die tot nu toe vooral als centrale verdediger wordt ingezet, een linie naar voren te schuiven. In de competitie zien Perez en Wijffels in ieder geval genoeg aanknopingspunten om die tactische omzetting serieus te overwegen.