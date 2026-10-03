Bizar: Argentinië oefent plotseling tegen jeugdteam

Vice-wereldkamipoen Argentinië speelt in de nacht van zaterdag op zondag een bizarre oefenwedstrijd tegen Burkina Faso. De spelers van het Afrikaanse land hebben namelijk massaal geweigerd om op het vliegtuig richting Buenos Aires te stappen, waardoor de voetbalbond in allerijl besloot dan maar de Onder-23 af te vaardigen.

Argentinië speelt deze interlandperiode geen officiële interlands, en dus staan er drie oefenwedstrijden op het programma voor de ploeg die afgelopen zomer in de WK-finale na verlenging het hoofd moest buigen voor Spanje. Afgelopen donderdag werd al met 4-0 afgerekend met Bolivia (doelpunten Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero en José Manuel López), in de nacht van zaterdag op zondag (2.00 uur Nederlandse tijd) is het de beurt aan Burkina Faso om aan te treden tegen de Argentijnen.

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La Gazzetta dello Sport schrijft dat er inmiddels een 'schandaal' is uitgebroken bij de Burkinezen. De selectie had gisteren (vrijdag) al op het vliegtuig richting Argentinië moeten stappen, schrijft de roze sportkrant, maar er zou maar één speler zijn komen opdagen. De selectie van bondscoach Amir Abdou zou namelijk ontevreden zijn over het ongunstige vluchtschema én het gebrek aan een vergoeding voor het spelen van het duel.

Als oplossing heeft de Burkinese voetbalbond in allerijl een vriendschappelijk duel van de Onder-23 tegen Mali geannuleerd, zodat die ploeg alsnog naar Buenos Aires kon vliegen voor het oefenpotje tegen Argentinië. De jeugdploeg krijgt helemáál te maken met een dramatische voorbereiding: naar verwachting komt hun vliegtuig om 15.30 uur lokale tijd aan, terwijl de aftrap in het Estadio Monumental al gepland staat voor 19.00 uur 's avonds.

Lionel Messi komt overigens niet in actie tegen Burkina Faso. De negenvoudig Ballon d'Or-winnaar kondigde na de verloren WK-finale zijn afscheid als international aan, maar zal deze interlandperiode nog eenmaal het shirt van de Albicelesti aantrekken. Dat gebeurt komende dinsdag (6 oktober), als Benin op bezoek komt.