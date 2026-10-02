Ochtendkranten fileren Oranje: 'Onder Ronald Koeman...'

De Nederlandse media zijn kritisch na het 2-2 gelijkspel van het Nederlands elftal op bezoek bij Griekenland. Vooral de dramatische eerste helft van Oranje en de defensieve kwetsbaarheid van de ploeg worden breed uitgemeten.

Valentijn Driessen spreekt in De Telegraaf van een ontzettend zwakke eerste helft. Hij vindt dat er vooralsnog maar weinig verschil te zien is tussen het Oranje onder bondscoach Ronald Koeman en Xavi: “Al die mooie verhalen met daarbij een knappe revival tegen Duitsland en de zege bij Servië verbloemden dat het Nederlands elftal vooralsnog weinig is veranderd met Xavi Hernandez aan het roer. Evenals onder zijn voorganger Ronald Koeman blijft Oranje defensief bijzonder kwetsbaar, zo was te zien tegen Duitsland, Servië en in Griekenland.”

Artikel gaat verder onder video

Het Algemeen Dagblad komt tot de conclusie dat Oranje is ontsnapt aan een blamage in de Nations League: “Voor Oranje was de 2-2 een regelrechte meevaller. Met name de eerste helft was het Nederlands elftal ronduit zwak in Thessaloniki. Het speelde matig aan de bal, terwijl het zich bij vlagen volledig liet overlopen in de omschakeling. Na rust was het spel beter. Vlak voor tijd ontsnapte Xavi alsnog aan zijn eerste nederlaag als bondscoach.”

Ook de Volkskrant is hard voor Oranje en zag het Nederlands elftal zelfs onder Koeman niet vaak zo slecht voor de dag komen als in de eerste helft: “Het startende middenveld was op papier zo ver verwijderd van een linie waarmee Nederland de blits kan maken in de rangorde van het wereldvoetbal. Maar het middenveld van de eerste helft is op papier gewoon modaal, maximaal. En de werkelijkheid was een paar tandjes erger dan de belofte van het papier. Het Nederlands elftal viel terug naar een niveau dat zelfs onder Xavi’s voorganger Ronald Koeman zelden is aangeraakt.”