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Sean Steur geniet met volle teugen van één Ajacied: 'Hij is echt...'

2 oktober 2026, 10:06
Sean Steur
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Sean Steur volgt Ajax nog altijd op de voet. De achttienjarige middenvelder verruilde Amsterdam afgelopen zomer voor Newcastle United, maar kijkt nog graag naar zijn oude club. In gesprek met De Telegraaf laat hij zich lovend uit over een van de huidige sterkhouders in de Johan Cruijff ArenA.

  Steur maakte afgelopen zomer voor een transfersom van ongeveer 27 miljoen euro de overstap van Ajax naar Newcastle United. De international van Jong Oranje ging zonder grote verwachtingen naar de Engelse topclub: "Als je achttien bent en je gaat naar zo’n grote club, valt er niet zoveel te eisen. Ik had wel goede gesprekken gevoerd met de mensen van Newcastle United. Over de club, over de fans, over hoe ze werken met spelers."  

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  De middenvelder is onder de indruk van de competitie waarin hij terecht is gekomen: "De Premier League is dan ook de beste competitie ter wereld. Elke wedstrijd moet je vol gas geven, er zit geen easy game tussen. Daar word je alleen maar beter van. Ik geniet écht van iedere wedstrijd. Thuis op St James’ Park is het met onze supporters helemaal geweldig. Maar ook in de uitwedstrijden is het genieten geblazen. Dat gaat denk ik nooit vervelen."  

Julian Brandt

Ook kan Steur nog steeds genieten van Ajax: "Ajax is tien jaar lang mijn thuis geweest en zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben. Ik geniet trouwens van Julian Brandt, hij is echt een ontzettend mooie speler."

Brandt maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap naar Amsterdam en groeide meteen uit tot een belangrijke basiskracht. De Duitser scoorde in drie wedstrijden op rij en staat daardoor al op vier doelpunten in de Eredivisie.

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Sean Steur

Sean Steur
Newcastle United
Team: Newcastle
Leeftijd: 18 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Newcastle
5
0
2025/2026
Ajax
21
1
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13
7
Excelsior
7
6
11

Complete Stand

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