Rafael van der Vaart zag één voldoende bij Oranje: 'Hij was de enige...'

Rafael van der Vaart was donderdagavond uitermate kritisch op het optreden van Oranje in de eerste helft tegen Griekenland, maar de analist zag ook een lichtpuntje. Eén speler haalde in zijn ogen een voldoende voor de eerste helft.

Het Nederlands elftal speelde donderdagavond tegen Griekenland (2-2) een ontluisterende eerste helft in Thessaloniki. Van der Vaart was dan ook keihard voor Oranje in zijn rustanalyse: "Het was een hopeloze eerste helft. Ze lopen verward rond. Als je in Amsterdam zo over straat loopt, dan bellen ze de politie om te zeggen dat er verwarde mensen over straat lopen."

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Crysencio Summerville kon in de ogen van Van der Vaart wel goed voor de dag komen in het eerste bedrijf: "Hij was de enige bij het Nederlands elftal die z'n niveau haalde in de eerste helft. En ze verloren hem niet, dat helpt natuurlijk ook wel mee. Maar ik vond Summerville sowieso eigenlijk wel weer… Ook in de eerste helft. Dat kan je bijna niet zeggen na zo'n helft, maar hij was de enige die nog een beetje z'n niveau haalde."

Betere tweede helft

In de tweede helft speelde het Nederlands elftal een stuk beter. Xavi greep hard in met drie wissels in de rust. Die wissels pakten goed uit, zag Van der Vaart: "Het stond gewoon beter. Reijnders stond in het midden en Summerville had een soort vrije rol. Als je de bal op de helft van Griekenland verliest, hadden ze daardoor ook meteen meer druk op die bal."