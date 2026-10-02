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Rafael van der Vaart zag één voldoende bij Oranje: 'Hij was de enige...'

2 oktober 2026, 09:34
Rafael van der Vaart NOS
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Rafael van der Vaart was donderdagavond uitermate kritisch op het optreden van Oranje in de eerste helft tegen Griekenland, maar de analist zag ook een lichtpuntje. Eén speler haalde in zijn ogen een voldoende voor de eerste helft.

Het Nederlands elftal speelde donderdagavond tegen Griekenland (2-2) een ontluisterende eerste helft in Thessaloniki. Van der Vaart was dan ook keihard voor Oranje in zijn rustanalyse: "Het was een hopeloze eerste helft. Ze lopen verward rond. Als je in Amsterdam zo over straat loopt, dan bellen ze de politie om te zeggen dat er verwarde mensen over straat lopen."

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Crysencio Summerville kon in de ogen van Van der Vaart wel goed voor de dag komen in het eerste bedrijf: "Hij was de enige bij het Nederlands elftal die z'n niveau haalde in de eerste helft. En ze verloren hem niet, dat helpt natuurlijk ook wel mee. Maar ik vond Summerville sowieso eigenlijk wel weer… Ook in de eerste helft. Dat kan je bijna niet zeggen na zo'n helft, maar hij was de enige die nog een beetje z'n niveau haalde."

Betere tweede helft

In de tweede helft speelde het Nederlands elftal een stuk beter. Xavi greep hard in met drie wissels in de rust. Die wissels pakten goed uit, zag Van der Vaart: "Het stond gewoon beter. Reijnders stond in het midden en Summerville had een soort vrije rol. Als je de bal op de helft van Griekenland verliest, hadden ze daardoor ook meteen meer druk op die bal."

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Griekenland - Nederland

2 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
Al Hilal FC
Team: Hilal
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Hilal
7
2
2025/2026
West Ham
31
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-

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