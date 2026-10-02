Denzel Dumfries grijpt in tijdens interview met Noa Vahle: 'Toon respect!'

heeft zich donderdagavond enorm gestoord aan de Griekse journalisten. Ze maakten het nodige geluid tijdens een interview van de rechtsback van het Nederlands elftal met Noa Vahle, waardoor de verdediger besloot hen aan te spreken.

Dumfries ging donderdagavond in een drukke mixed zone in Thessaloniki in gesprek met SBS-verslaggeefster Noa Vahle. Door het geroezemoes was het echter niet makkelijk voor de rechtsback om de journaliste goed te verstaan: "Wat zei je?", reageerde Dumfries dan ook op een van haar vragen. "Wat is het luidruchtig hier..."

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Vervolgens probeert Dumfries tot een paar antwoorden te komen, maar hij irriteert zich dusdanig aan de drukte in de persruimte dat hij besluit in te grijpen: "Jo, pardon. Mijn vriend, toon een beetje respect! We zitten in een interview", roept de verdediger in de richting van de Griekse verslaggevers.

Dumfries gaat daarna nog wel in op de afgekeurde treffer. Daar was de rechtsback het namelijk totaal niet mee eens: "Die 2-2 was gewoon een geldig doelpunt. Dat is heel frustrerend, omdat ik gelijk in het veld al wist. Dan wordt ons een goal ontnomen. Ik heb het ook tegen de scheidsrechter gezegd."