Live voetbal

Denzel Dumfries grijpt in tijdens interview met Noa Vahle: 'Toon respect!'

2 oktober 2026, 07:50
Dumfries en Noa Vahle
Foto: © NOS/Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Maak ons je Google-favoriet

Denzel Dumfries heeft zich donderdagavond enorm gestoord aan de Griekse journalisten. Ze maakten het nodige geluid tijdens een interview van de rechtsback van het Nederlands elftal met Noa Vahle, waardoor de verdediger besloot hen aan te spreken.

Dumfries ging donderdagavond in een drukke mixed zone in Thessaloniki in gesprek met SBS-verslaggeefster Noa Vahle. Door het geroezemoes was het echter niet makkelijk voor de rechtsback om de journaliste goed te verstaan: "Wat zei je?", reageerde Dumfries dan ook op een van haar vragen. "Wat is het luidruchtig hier..."

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens probeert Dumfries tot een paar antwoorden te komen, maar hij irriteert zich dusdanig aan de drukte in de persruimte dat hij besluit in te grijpen: "Jo, pardon. Mijn vriend, toon een beetje respect! We zitten in een interview", roept de verdediger in de richting van de Griekse verslaggevers.

Dumfries gaat daarna nog wel in op de afgekeurde treffer. Daar was de rechtsback het namelijk totaal niet mee eens: "Die 2-2 was gewoon een geldig doelpunt. Dat is heel frustrerend, omdat ik gelijk in het veld al wist. Dan wordt ons een goal ontnomen. Ik heb het ook tegen de scheidsrechter gezegd."

➡️ Meer nieuws na Griekenland - Oranje

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Een liveverslag van Griekenland - Nederland

Teruglezen | Zo sleepte Oranje een punt uit het vuur in Thessaloniki

  • Gisteren, 22:41
  • Gisteren, 22:41
  • 12
Xavi/Griekenland

Griekse media melden onrust bij Oranje, vlak voor belangrijk duel

  • wo 30 september, 08:06
  • 30 sep. 08:06
  • 6
Xavi en Driessen

Valentijn Driessen ziet Xavi door de mand vallen: 'Hij kon het niet...'

  • vr 25 september, 08:32
  • 25 sep. 08:32
  • 22
2 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De_bal_is_rond
55 Reacties
1.026 Dagen lid
880 Likes
De_bal_is_rond
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En gewoon doorgaan die Grieken......man man man

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De_bal_is_rond
55 Reacties
1.026 Dagen lid
880 Likes
De_bal_is_rond
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En gewoon doorgaan die Grieken......man man man

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Griekenland - Nederland

2 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 30 jaar (18 apr. 1996)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Real Madrid
6
0
2025/2026
Inter
20
3
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws