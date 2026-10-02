De Nederlandse voetbalwereld volgt de ontwikkeling van jonge doelmannen met veel interesse, zeker nu de huidige lichting aan keepers voor het grote Oranje eigenlijk maar over twee opties beschikt. Binnen de huidige lichting van Jong Oranje trekken met name Bernt Klaverboer, Tom de Graaff en Rome-Jayden Owusu-Oduro de aandacht. Hun sportieve status bij hun clubs verschilt echter flink, variërend van een vaste basisplaats in de Eredivisie tot een zoektocht naar speelminuten via de beloftenploeg. Xavi zal er met gemengde gevoelens naar kijken.

De prestaties en het carrièrepad van deze drie talenten geven een goed beeld van het fundament van het Nederlandse keepersgilde. Waar de een wekelijks negentig minuten maakt op het hoogste niveau, vecht de ander tegen een reserverol na eerdere doorbraken. Bondscoach Michael Reiziger heeft binnen zijn selectie de beschikking over verschillende profielen, waarbij ook Niek Schiks meedraait in de groep. Toch gelden de drie genoemde sluitposten als de meest serieuze kandidaten voor de langere termijn, maar zijn ze dat ook echt? Het is niet het enige vraagteken bij Jong Oranje momenteel, waar bondscoach Xavi niet met al te veel plezier naar zal kijken.

Rome-Jayden Owusu-Oduro zoekt naar perspectief bij AZ

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Rome-Jayden Owusu-Oduro zit momenteel in een lastige fase van zijn loopbaan in Alkmaar. Nadat hij eerder doorbrak en tientallen officiële duels onder de lat stond bij de Alkmaarders, verloor hij in de voorbereiding op het huidige seizoen de concurrentiestrijd van Jari De Busser. De 22-jarige Owusu-Oduro beschikt bij AZ over een langdurig contract tot medio 2030, maar moet in de hoofdmacht vooralsnog genoegen nemen met een plek op de bank.

Om wedstrijdritme te behouden vroeg Owusu-Oduro zelf om speelminuten bij de beloftenploeg. In het duel tussen Jong PSV en Jong AZ (1-1) stond hij daardoor onder de lat, waardoor vaste keeper Kiyani Zeggen op de bank terechtkwam. De doelman hield zijn ploeg op de been met een aantal reddingen en was na afloop duidelijk over zijn situatie: "Ik heb veel reddingen moeten maken, maar dat is voor mij alleen maar goed. Ik ben blij dat ik het team daarmee kon helpen. Natuurlijk is het moeilijk. Maar als topsporter moet je de knop omzetten. Ik heb zelf gevraagd om deze wedstrijd te kunnen spelen. Als ik op het veld sta, moet ik laten zien dat ik er ben. En niet mijn kop laten hangen, dat heeft geen zin."

De sluitpost maakt er geen geheim van dat het verlies van zijn basisplaats hard aankwam. "Ik vond het niet leuk om te horen", stelt Owusu-Oduro over het slechte nieuws. "Je kan boos en vervelend blijven doen, maar ik denk dat dit nu voor mij de situatie is. Misschien komt de kans ooit weer om mezelf te laten zien. Dan moet ik er ook gewoon staan." Een tijdelijke verhuurperiode is inmiddels een serieuze optie om aan spelen toe te blijven komen. "We hebben daar wel met de club over gesproken, maar er kan van alles gebeuren."

Wil de talentvolle keeper zich verder ontwikkelen en ook richting Jong Oranje weer kans maken op de basis, dan zal hij bij AZ zich terug moeten vechten. Als dat niet bij AZ kan, dan zou dat eventueel ergens anders kunnen. Feit is dat de keeper moet spelen om zich te kunnen ontwikkelen, iets wat nu niet het geval is.

Tom de Graaff geduldig bij PEC Zwolle

Tom de Graaff bewandelt juist een heel ander pad. Hij heeft zijn toekomst voor de lange termijn ook veiliggesteld, maar niet bij FC Utrecht. PEC Zwolle besloot eerder al om de optie tot koop in het huurcontract met FC Utrecht direct te lichten, waardoor hij vastligt tot medio 2029 met een cluboptie voor nog een extra seizoen. De 21-jarige De Graaff begon sterk in Overijssel en mocht vorig seizoen in oktober ook al debuteren voor Jong Oranje.

De Graaff kijkt dan ook met een goed gevoel terug op zijn ontwikkeling in Zwolle, ondanks de felle concurrentiestrijd met Jasper Schendelaar. Ook hij heeft dat gevecht echter verloren, waardoor hij momenteel niet keept en vooral op de bank zit. Schendelaar is na dit seizoen echter transfervrij, waardoor zich kansen aandienen voor De Graaf na dit seizoen. Meer dan bij Rome-Jayden Owusu-Oduro in ieder geval momenteel het geval is.

Ook debuteerde hij al bij Jong Oranje, waardoor hij zich dus in ieder geval bij de KNVB in de kijker heeft gespeeld. "Mijn allereerste optreden bij Jong Oranje was ook een echt hoogtepunt. Ik ben de club dankbaar voor het vertrouwen en zal de komende jaren mijn uiterste best blijven doen." Voor nu zal hij vooral geduld moeten hebben.

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Bernt Klaverboer staat voor belangrijke keuze

Bernt Klaverboer maakt bij sc Heerenveen een snelle ontwikkeling door en geldt als een van de meest stabiele jonge keepers in de Eredivisie. De 21-jarige Klaverboer brak vorig seizoen door op het hoogste niveau en heeft in het Abe Lenstra Stadion een vaste basisplaats veroverd. Zijn verbintenis loopt nog tot medio 2027, al wil de clubleiding het contract graag snel openbreken en verlengen.

De goede optredens van Klaverboer zorgden ook voor buitenlandse belangstelling. Zo kwam het Italiaanse Udinese met een concreet bod om hem binnen te halen als vervanger van Maduka Okoye. Klaverboer wees het aanbod uit de Serie A echter direct af. De keeper koos bewust voor zijn wekelijkse basisplaats in Friesland boven een buitenlandse transfer waarbij speelminuten allerminst zeker waren.

Die wekelijkse minuten leveren Klaverboer ook een vaste rol op bij bondscoach Michael Reiziger. Dat hij recent de nul hield in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Noorwegen laat zien dat hij er van alle keeperstalenten van Nederland het beste voorstaat. Klaverboer valt op met zijn rust en reflexen op de lijn, waarmee hij een belangrijke kracht is geworden voor de Friezen.

Voor hem wacht net zoals voor Rome-Jayden Owusu-Oduro en Tom de Graaff echter een belangrijk moment. Met een aflopend contract staat Klaverboer voor de keuze om bij Heerenveen te blijven of een andere club uit te kiezen. Zeker bij dat laatste zal het belangrijk zijn dat hij kiest voor een club waar hij veel speelt. Klaverboer moet voorkomen dat hij in de situatie terechtkomt waar Owusu-Oduro en De Graaff momenteel in zitten.

Gevecht om een plek in het grote Oranje

Voor bondscoach Michael Reiziger en de KNVB maken de verschillende situaties van het trio duidelijk hoe snel het kan gaan in de keeperswereld. Waar Bernt Klaverboer nog wel wekelijks onder de lat staat in de Eredivisie, De Graaff zijn toekomst langdurig heeft vastgelegd en Rome-Jayden Owusu-Oduro via Jong AZ voor minuten moet knokken, hebben ze hetzelfde doel voor ogen. Om vanuit Jong Oranje de stap te zetten naar het Nederlands elftal is wekelijks spelen op het hoogste niveau cruciaal.

Dat zal bepalen wie van deze drie doelmannen uiteindelijk mag dromen van een plek in het elftal van bondscoach Xavi Hernández. Daar is Mark Flekken momenteel de ervaren man en zijn Robin Roefs en Bart Verbruggen de jonge keepers die zijn doorgebroken in de Premier League. Naar dat niveau zal de volgende generatie keepers de komende jaren ook toe moeten groeien wil Nederland een goeie doorstroming zien aan opties in de goal.