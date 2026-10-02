, bankzitter in de eerste helft bij Griekenland - Nederland, vindt het meer dan schandalig wat zijn collega's in het eerste bedrijf hebben laten zien. Dat laat de linksbuiten van Oranje na afloop duidelijk weten in gesprek met ESPN.

Lang begon donderdagavond op de bank tegen Griekenland en zag het Nederlands elftal een waardeloze eerste helft op de mat leggen in Thessaloniki. Hij had dan ook geen goed woord over voor het optreden van zijn teamgenoten in de eerste 45 minuten van de wedstrijd. "Zoals wij de eerste helft voor de dag kwamen, dat moet een keer afgelopen zijn", begint een kritische Lang.

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"We willen een topland zijn, maar we struggelen te vaak. Griekenland-uit is lastig, maar als Nederland zijnde moet je hier gewoon winnen. Dit overkomt ons te vaak. Zij wilden het in de eerste helft meer dan wij, dat is een kwalijke zaak", oordeelt de linksbuiten van Napoli.

Gemotiveerde Lang

Met frisse invallers na de rust, onder wie Lang zelf, kwam Oranje in het tweede bedrijf een stuk beter voor de dag. Lang was naar eigen zeggen ook gemotiveerd om te laten zien wat hij in zijn mars heeft: "Als ik dan niet in de basis sta, kan ik wel de hele week met een chagrijnige kop rondlopen. Ik weet dat ik zo'n jongen ook kan zijn. Je kunt ook proberen de knop om te zetten en de kans pakken als je die krijgt. Dat deed ik vandaag. Ik ben heel hongerig om weer de Noa Lang te zijn die de mensen gewend zijn."

Vertrek bij Napoli? 'Ik sta al een jaar stil'

Lang vervolgt: "Ik heb te weinig interlands gespeeld, maar ik hoop dat ik nu de weg omhoog weer heb ingeslagen. Ik moet ook kritisch zijn, want ik heb een jaar stilgestaan in mijn ontwikkeling", zegt Lang. Een vertrek bij Napoli, waar hij weinig speelt, zou in de winterstop dan ook niet ondenkbaar zijn. Uit de data van FootballTransfers blijkt dat een vervolgstap naar Borussia Dortmund en AS Roma goed bij Lang zou passen.