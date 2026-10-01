Oranje knokt zich terug na dramatische start en pakt punt tegen Griekenland

Het Nederlands elftal heeft zich donderdagavond met veel moeite teruggevochten tegen Griekenland. De ploeg van bondscoach Xavi Hernández keek in Thessaloniki bij rust tegen een 2-0 achterstand aan, maar Virgil van Dijk en Tijjani Reijnders brachten Oranje alsnog langszij: 2-2. Denzel Dumfries zag in de tweede helft zelfs twee doelpunten worden afgekeurd.

Griekenland, dat zijn eerste twee wedstrijden in de Nations League had gewonnen, maakte vanaf de aftrap duidelijk dat Oranje een zware avond tegemoet ging. Nederland ontsnapte al vroeg na slordig balverlies van Joey Veerman en zag na dertien minuten een Griekse treffer worden afgekeurd. Christos Tzolis vond de verre hoek, maar Vangelis Pavlidis stond buitenspel en hinderde doelman Bart Verbruggen.

Artikel gaat verder onder video

Even later moest Tzolis geblesseerd afhaken, maar de Grieken lieten zich daardoor niet uit het veld slaan. Halverwege de eerste helft was het alsnog raak. Na een verlengde doeltrap ontsnapte Fotis Ioannidis aan de Nederlandse defensie en krulde hij de bal langs Verbruggen in de verre hoek.

Oranje had veel balbezit, maar kwam nauwelijks door de goed georganiseerde Griekse defensie heen. Aan de andere kant moest Verbruggen ingrijpen op een inzet van Konstantinos Karetsas. De problemen werden vlak voor rust nog groter. Ruben van Bommel leverde de bal ongelukkig in, waarna Ioannidis de ingevallen Giorgos Masouras bediende. Die tikte de 2-0 binnen.

Xavi grijpt hard in tijdens rust

Hernández reageerde met drie wissels. Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Noa Lang vervingen Quinten Timber, Guus Til en Van Bommel. Het effect was onmiddellijk zichtbaar. Oranje speelde in een hoger tempo en kreeg na 59 minuten de aansluitingstreffer. Van Dijk, bezig aan zijn 99ste interland, kopte een hoekschop van Veerman overtuigend binnen.

Zes minuten later dacht Dumfries Nederland zelfs op gelijke hoogte te brengen. De rechtsback veroverde de bal in het strafschopgebied en schoot raak, maar na ingrijpen van de VAR werd de treffer wegens buitenspel afgekeurd. Ook in de 73ste minuut ging een doelpunt van Dumfries niet door, opnieuw omdat hij buitenspel stond.

Reijnders redt Oranje in slotfase

Hernández bracht Joshua Zirkzee voor Mexx Meerdink en gaf Gjivai Zechiël zijn debuut als international. Oranje bleef drukken. Zirkzee kreeg vlak voor tijd een goede mogelijkheid na een voorzet van Lang, maar zijn kopbal eindigde in de handen van doelman Kostas Tzolakis.

In de 89ste minuut viel de gelijkmaker alsnog. Lang bracht de bal voor, een omhaal van Zechiël werd geblokt en Reijnders reageerde het snelst. Van dichtbij knalde de middenvelder de 2-2 binnen en bezorgde hij Oranje na een moeizame avond alsnog een punt.