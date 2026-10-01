Xavi Hernández behoort tot de bestbetaalde bondscoaches ter wereld. De Spaanse bondscoach van het Nederlands elftal ontvangt volgens het Duitse BILD jaarlijks naar schatting drie miljoen euro. Daarmee staat Xavi op de achtste plaats in een ranglijst die wordt aangevoerd door Carlo Ancelotti en Jürgen Klopp.

BILD zette de salarissen van verschillende prominente bondscoaches op een rij. Xavi hoeft zich financieel bepaald niet te beklagen. De 46-jarige Spanjaard, die op 12 augustus werd aangesteld als bondscoach van Oranje, verdient volgens de Duitse krant drie miljoen euro per jaar.

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Daarmee blijft hij onder meer Lionel Scaloni en Ralf Rangnick ruim voor. De Argentijnse bondscoach zou jaarlijks 2,3 miljoen euro ontvangen, terwijl Rangnick bij Oostenrijk op twee miljoen euro uitkomt.

Alleen absolute top verdient meer dan Xavi

Toch is er boven Xavi nog een select gezelschap dat aanzienlijk hogere bedragen opstrijkt. Carlo Ancelotti voert de lijst aan. De bondscoach van Brazilië ontvangt ongeveer tien miljoen euro per jaar.

Jürgen Klopp volgt met een jaarsalaris van zeven miljoen euro. De Duitser leverde daarvoor financieel wel flink in. In zijn eerdere functie als Head of Global Soccer bij Red Bull verdiende Klopp naar schatting twaalf miljoen euro per jaar. Bij Liverpool zou zijn vaste salaris zelfs rond de achttien miljoen euro hebben gelegen.

Ook Mauricio Pochettino staat ruim boven Xavi. De bondscoach van de Verenigde Staten verdient 6,8 miljoen euro. Thomas Tuchel ontvangt bij Engeland zes miljoen euro, terwijl Luis de la Fuente na het winnen van het wereldkampioenschap bij Spanje naar verluidt vijf miljoen euro per jaar opstrijkt.

Jorge Jesus (Portugal) staat met vier miljoen euro eveneens boven de Oranje-bondscoach. Zinédine Zidane (Frankrijk) completeert het rijtje voor Xavi met een salaris van 3,6 miljoen euro bij Frankrijk.

Groot verschil met concurrenten van Oranje

De beloning van Xavi steekt bovendien scherp af tegen die van enkele bondscoaches die Oranje in de Nations League treft. Ivan Jovanovic (Griekenland) verdient volgens BILD bij Griekenland 900.000 euro per jaar. Veljko Paunovic ontvangt als bondscoach van Servië 650.000 euro.

Ranglijst salarissen bondscoaches volgens BILD: