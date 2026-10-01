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Cristiano Ronaldo moet vrezen voor zeer lange schorsing

1 oktober 2026, 19:20
Cristiano Ronaldo
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
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Cristiano Ronaldo moet vrezen voor een zware straf. Dit naar aanleiding van het abrupte vertrek van de 41-jarige vedette bij de nationale ploeg van Portugal, woensdag.

Ronaldo besloot het trainingskamp van Portugal woensdag op eigen houtje te verlaten. Dat besluit nam de aanvaller van Al-Nassr na een persconferentie van bondscoach Jorge Jesus en een gesprek met Pedro Proença, de voorzitter van de Portugese voetbalbond.

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“Na de persconferentie van de bondscoach en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese voetbalbond heb ik besloten om het trainingskamp van de nationale ploeg te verlaten”, schreef Ronaldo woensdagavond op Instagram.

Over de exacte reden van zijn vertrek hield Ronaldo zich voorlopig op de vlakte. Wel kondigde de aanvaller van Al-Nassr aan dat hij op een later moment met meer uitleg zal komen. “Te zijner tijd zal ik alle Portugezen de waarheid vertellen over de redenen die hebben geleid tot mijn vertrek uit de nationale ploeg, waaraan ik me altijd volledig heb toegewijd”, schreef hij. “Nu is het tijd om Portugal en al mijn ploeggenoten, zonder uitzondering, veel succes te wensen.”

O Jogo schreef eerder al dat de beslissing van Ronaldo om niet terug te keren bij Portugal definitief zou zijn. Daarmee komt volgens de krant een einde aan zijn periode bij de nationale ploeg.

Schorsing dreigt voor Cristiano Ronaldo

De soap dreigt nu echter nog een vervelend staartje te krijgen voor Ronaldo. Diverse internationale media, waaronder beIN SPORTS en ESPN, schrijven donderdag namelijk dat de 234-voudig international een maandenlange schorsing riskeert.

De reglementen van de Portugese voetbalbond (FPF) schrijven voor dat een speler die zonder geldige reden een training, wedstrijd of andere activiteit van de nationale ploeg verlaat, een schorsing van maximaal zes maanden boven het hoofd hangt. Daarnaast kan een boete opgelegd worden van 500 tot 1.000 euro.

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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 41 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Nassr
6
3
2025/2026
Nassr
30
28
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35

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