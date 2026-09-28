Ronaldo zorgt voor verbazing bij Portugal na opvallende actie: 'Alleen hij kan antwoord geven'

heeft na de overwinning van Portugal op Noorwegen voor de nodige verbazing gezorgd. De 41-jarige aanvaller bleef de volledige wedstrijd op de bank en liep na het laatste fluitsignaal direct richting de kleedkamer, waardoor hij de meegereisde Portugese supporters niet bedankte.

Ronaldo kwam in Oslo geen minuut in actie. Volgens bondscoach Jorge Jesus was het aanvankelijk wel de bedoeling dat de aanvoerder ongeveer een halfuur zou spelen. Tijdens de wedstrijd besloot Jesus echter geen wissel door te voeren.

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De bankbeurt van Ronaldo was bovendien zeer opmerkelijk. Het was voor het eerst in achttien jaar dat de Portugese superster een officiële interland van begin tot eind vanaf de bank bekeek zonder in actie te komen. De laatste keer dat dit gebeurde, was tijdens het EK van 2008. Portugal verloor toen in de groepsfase met 2-0 van Zwitserland.

Na afloop ontstond er vervolgens aandacht voor het gedrag van Ronaldo. Waar de Portugese internationals naar de meegereisde supporters gingen, liep de aanvoerder rechtstreeks naar de kleedkamer. Jesus werd na afloop gevraagd naar het incident.

"Alleen Ronaldo kan daar antwoord op geven", liet de Portugese bondscoach weten. Jesus gaf aan dat hij niet had gezien dat Ronaldo direct naar binnen was gegaan en dat hij hierover nog met zijn aanvoerder wil praten.

Portugal wist ondanks de afwezigheid van Ronaldo op het veld wel te winnen. João Félix en Gonçalo Ramos bezorgden Portugal een 2-1 overwinning op Noorwegen.