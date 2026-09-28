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Schweinsteiger haalt keihard uit naar Die Mannschaft: 'We zijn geen topteam meer'

28 september 2026, 12:20
Schweinsteiger
Foto: © Imago
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Dosty Amin |
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De eerste nederlaag van Jürgen Klopp als bondscoach van Duitsland heeft meteen voor stevige kritiek gezorgd. Na de 0-1 tegen Griekenland was vooral Bastian Schweinsteiger duidelijk over de huidige staat van de nationale ploeg.

"We zijn geen topteam meer. We zijn in de middenmoot beland. We hebben die spelers niet meer. Daar moeten we vanaf", zei de wereldkampioen van 2014 bij de ARD.

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Op de vraag welke spelers Duitsland mist, wees Schweinsteiger op internationals die wedstrijden individueel kunnen beslissen. Hij verwees daarbij opvallend genoeg naar Griekenland. "Als je vandaag kijkt naar Karetsas, Tzolis of Pavlidis, dat waren voor mij spelers die het verschil maakten. En die hebben wij simpelweg niet."

Toch neemt Schweinsteiger Klopp niet volledig de maat. De oud-international vindt het juist logisch dat de nieuwe bondscoach momenteel veel spelers uitprobeert. "Daarom moet Jürgen Klopp en dat is ook juist iedereen bekijken die in aanmerking komt", aldus Schweinsteiger.

Duitsland krijgt donderdag de kans om zich te herstellen van de nederlaag tegen Griekenland. Dan wacht met Servië opnieuw een tegenstander van formaat. Klopp zal daarbij hopen dat zijn ploeg beter voor de dag komt en vooral aanvallend meer oplossingen weet te vinden. De ontmoeting is opnieuw een mogelijkheid voor de bondscoach om spelers te testen en verder te bouwen aan zijn nieuwe Duitsland.

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Duitsland - Griekenland

0 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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Jürgen Klopp

Jürgen Klopp
Functie: Coach
Leeftijd: 59 jaar (16 jun. 1967)

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