WK-sensatie Vozinha (40) baalt: 'Om heel eerlijk te zijn...'

Josimar Jose Evora Dias, beter bekend als Vozinha, heeft niet zoveel met de aandacht die hij krijgt na zijn heroïsche WK met Kaapverdië. Als de veertigjarige doelman mocht kiezen, zou hij zijn leven van vóór het WK terugwillen. Dat vertelt hij openhartig aan The Observer.

Mede dankzij Vozinha groeide Kaapverdië uit tot een van de verrassingen van het WK 2026. Met name tegen Spanje vergaarde de keeper enorme bekendheid. Zijn aantal volgers op Instagram steeg naar een bizar aantal van bijna dertig miljoen.

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Vozinha geeft eerlijk toe dat die bekendheid een negatieve keerzijde heeft. “Ik ben mijn rust en stilte kwijt. Ik heb geen privacy meer, of in ieder geval veel minder dan vroeger. Nu ga ik naar buiten, naar een restaurant, en er is altijd wel iemand die een foto met me wil maken. Of, nog erger, iemand die me filmt. Dat is wat er het meest veranderd is in mijn leven en ik denk niet dat ik er iets aan kan doen”, zegt de Kaapverdiaan.

Volgens eigen zeggen is de veertigjarige doelman zijn ‘rust en stilte’ kwijt. “Veel mensen willen beroemd zijn en een publiek profiel hebben, maar ze zien alleen de positieve kant van die realiteit. Eerlijk gezegd: als ik zou kunnen kiezen tussen het leven dat ik nu heb en het leven dat ik hiervoor had, zou ik voor mijn oude leven kiezen”, aldus Vozinha.