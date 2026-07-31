Kaapverdië-held Vozinha (40) zorgt direct voor conflict bij nieuwe club

De Kaapverdische doelman , na het WK bekend als Vozinha, is tegen een opmerkelijk conflict aangelopen in Chili. De veertigjarige sluitpost tekende onlangs een contract voor achttien maanden bij topclub Colo-Colo, maar mag van de nationale voetbalbond (ANFP) vooralsnog niet met zijn beroemde voetbalnaam op het keepersshirt spelen.

Volgens de reglementen van de Chileense Primera División is het spelers expliciet verboden om bijnamen of aliassen op de rug van hun shirt te dragen. Voetballers zijn namelijk verplicht hun vaderlijke of moederlijke achternaam te gebruiken.

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Dit betekent dat de kersverse aanwinst in theorie het veld moet betreden met 'Évora' of 'Dias' op zijn tenue. Mocht de ex-speler van het Portugese GD Chaves deze regel overtreden en toch de naam 'Vozinha' dragen, dan riskeert de doelman een automatische gele kaart en hangt zijn nieuwe werkgever een geldboete boven het hoofd.

Colo-Colo vraagt uitzondering aan

De clubleiding van Colo-Colo legt zich echter niet zonder slag of stoot neer bij de reglementen. De Zuid-Amerikaanse club heeft inmiddels een officiële ontheffing aangevraagd om af te mogen wijken van de regels.

De keeper groeide de afgelopen twee maanden uit tot een absolute sensatie tijdens het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Als aanvoerder speelde de routinier een cruciale rol in het historische debuut van Kaapverdië. Zo hield de veertiger regerend Europees kampioen Spanje op een 0-0 gelijkspel door zeven reddingen te verrichten.

Dankzij deze uitstekende optredens, met in totaal achttien reddingen in vier wedstrijden, werd de WK-held opgenomen in het Team of the Tournament van de FIFA. Na afloop van het eindtoernooi liep de verbintenis van de Kaapverdiër bij Chaves af, waarna de doelman transfervrij de overstap naar Colo-Colo maakte.