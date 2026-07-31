Ajax vindt opvolger van Jordan Henderson: 'Dit hebben ze gemist'

Ajax heeft met Daley Blind een waardige opvolger van Jordan Henderson in huis gehaald, zo denkt Hedwiges Maduro. De voormalig Ajacied ziet in de ervaren verdediger veel van dezelfde kwaliteiten als de Engelsman.
Jordi Cruijff haalde Blind deze zomer transfervrij terug naar Amsterdam, nadat zijn contract bij Girona na de degradatie naar het tweede niveau van Spanje afliep. Dat volgde op de komst van Míchel als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De Spaanse oefenmeester werkte bij Girona al succesvol samen met Blind, die onder hem een vaste basisspeler was. Ook in Amsterdam staat de 36-jarige direct in de basis en maakt hij volgens Maduro een uitstekende indruk.
"Je ziet nu al dat hij spelers beter maakt met zijn coaching en passing, daardoor worden ook Davy Klaassen en Steven Berghuis weer beter", zegt Maduro in gesprek met Sportnieuws.nl. "Hij kan de rol van Jordan Henderson op zich nemen, dat heeft Ajax het afgelopen jaar wel gemist. Het is alleen lastig dat je Youri Baas ook nog hebt, dat is je toekomst..."
Maduro is bovendien zeer te spreken over het beleid van technisch directeur Jordi Cruijff. "Ik kijk écht met een positief gevoel naar het beleid dat Jordi momenteel voert, omdat ze ook nog eens winnen. Dat geeft altijd een boost. Ajax heeft momenteel ook gewoon het voordeel dat ze in het seizoen kunnen groeien, dankzij de voorrondes van de Conference League. Hoe meer wedstrijden je speelt, hoe makkelijker en duidelijker de trainer zijn speelstijl kan overbrengen. En als je dan ook nog wint, dan kan dat het proces alleen maar versnellen."
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dat Blind een toegevoegde waarde is hebben we gisteravond gezien. Het was een goede wedstrijd van Ajax overigens wel tegen een hele slechte tegenstander. Het enige manco was dat Ajax de vele grote kansen die ze kregen niet afmaakte anders hadden ze met gemak de dubbele cijfers gehaald. Zoals dit Ajax nu speelt kan het inderdaad een leuk seizoen voor ze worden.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dat Blind een toegevoegde waarde is hebben we gisteravond gezien. Het was een goede wedstrijd van Ajax overigens wel tegen een hele slechte tegenstander. Het enige manco was dat Ajax de vele grote kansen die ze kregen niet afmaakte anders hadden ze met gemak de dubbele cijfers gehaald. Zoals dit Ajax nu speelt kan het inderdaad een leuk seizoen voor ze worden.