Ajax vindt opvolger van Jordan Henderson: 'Dit hebben ze gemist'

Ajax heeft met een waardige opvolger van in huis gehaald, zo denkt Hedwiges Maduro. De voormalig Ajacied ziet in de ervaren verdediger veel van dezelfde kwaliteiten als de Engelsman.

Jordi Cruijff haalde Blind deze zomer transfervrij terug naar Amsterdam, nadat zijn contract bij Girona na de degradatie naar het tweede niveau van Spanje afliep. Dat volgde op de komst van Míchel als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De Spaanse oefenmeester werkte bij Girona al succesvol samen met Blind, die onder hem een vaste basisspeler was. Ook in Amsterdam staat de 36-jarige direct in de basis en maakt hij volgens Maduro een uitstekende indruk.

Nieuwe Henderson

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"Je ziet nu al dat hij spelers beter maakt met zijn coaching en passing, daardoor worden ook Davy Klaassen en Steven Berghuis weer beter", zegt Maduro in gesprek met Sportnieuws.nl. "Hij kan de rol van Jordan Henderson op zich nemen, dat heeft Ajax het afgelopen jaar wel gemist. Het is alleen lastig dat je Youri Baas ook nog hebt, dat is je toekomst..."

Ajax is op de goede weg

Maduro is bovendien zeer te spreken over het beleid van technisch directeur Jordi Cruijff. "Ik kijk écht met een positief gevoel naar het beleid dat Jordi momenteel voert, omdat ze ook nog eens winnen. Dat geeft altijd een boost. Ajax heeft momenteel ook gewoon het voordeel dat ze in het seizoen kunnen groeien, dankzij de voorrondes van de Conference League. Hoe meer wedstrijden je speelt, hoe makkelijker en duidelijker de trainer zijn speelstijl kan overbrengen. En als je dan ook nog wint, dan kan dat het proces alleen maar versnellen."