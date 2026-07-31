Verschrikkelijk nieuws uit Italië. Franco Baresi is op 66-jarige leeftijd overleden. De AC Milan-legende, die wordt gezien als een van de grootste verdedigers aller tijden, was al langere tijd ziek.

Baresi is onlosmakelijk verbonden met AC Milan. Hij speelde zijn volledige profcarrière voor de Italiaanse topclub en kwam tot liefst 719 officiële wedstrijden. Daarmee groeide hij uit tot een van de grootste iconen uit de clubgeschiedenis. Hij vormde jarenlang het hart van het legendarische AC Milan, waarin hij samenspeelde met onder anderen Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. Ook na zijn afscheid als voetballer bleef hij nauw betrokken bij AC Milan.

De laatste jaren kampte Baresi met ernstige gezondheidsproblemen. Vrijdag is hij op 66-jarige leeftijd overleden.

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AC Milan reageerde met veel verdriet op het overlijden van zijn clubicoon. "De geschiedenis van AC Milan huilt om het overlijden van Franco Baresi. Zijn voorbeeld en integriteit zullen voor altijd in het DNA van de club gegrift staan, net zoals zijn iconische rugnummer 6. De condoleances die AC Milan uitspreekt aan de familie van Franco Baresi worden gedeeld door iedere Rossonero, die dit verlies voelt alsof het zijn eigen verlies is."