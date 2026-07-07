Van tegenstander naar teamgenoot: Inter Miami van Messi wil Vozinha

Inter Miami heeft serieuze belangstelling getoond in , beter bekend als Vozinha. De 40-jarige doelman van de nationale ploeg van Kaapverdië is momenteel clubloos en heeft zich tijdens het wereldkampioenschap in de kijker gespeeld bij de werkgever van . Volgens Record staat de sluitpost er uitstekend op bij de club uit Florida vanwege zijn sterke optredens op het eindtoernooi.

Vozinha beschikt over een transfervrije status sinds zijn contract bij het Portugese GD Chaves op 1 juli afliep. Hoewel er momenteel nog geen definitief akkoord op tafel ligt, is er sprake van een nadrukkelijke interesse vanuit de club waarvan David Beckham de eigenaar is. De interesse van Inter Miami volgt kort op de opvallende prestaties van de Kaapverdische international op het huidige WK. Vozinha bereikte met zijn land de knock-outfase en hield onder meer zijn doel schoon in de groepswedstrijd tegen Spanje, die in 0-0 eindigde. Eerder deze week, op 4 juli, trof hij zijn mogelijke toekomstige ploeggenoot Messi in de zestiende finale. Hoewel Kaapverdië na verlenging met 3-2 verloor van Argentinië, hield de doelman zijn ploeg lang in de wedstrijd door acht reddingen te verrichten. Messi nam in dat duel overigens een van de Argentijnse treffers voor zijn rekening.

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Mocht de transfer doorgang vinden, dan sluit de oud-speler van Chaves aan bij een ploeg die momenteel de tweede plaats bezet in de Eastern Conference van de Major League Soccer. Het team werkt sinds april haar wedstrijden af onder leiding van hoofdtrainer Guillermo Hoyos in het nieuwe Nu Stadium. Daar zou Vozinha de kleedkamer gaan delen met de 39-jarige Messi, die na de wedstrijd tegen Argentinië nog lovend over hem sprak.