Belgische voetbalfans zeggen allemaal hetzelfde na zege op Verenigde Staten

Belgische voetbalfans vieren feest na de 1-4 overwinning van de Rode Duivels op de Verenigde Staten. Op sociale media wordt de spot gedreven met de Amerikaanse president Donald Trump en met FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

In de aanloop naar de wedstrijd maakte Trump zich bij Infantino hard voor het schrappen van de schorsing van spits Folarin Balogun. Uiteindelijk stond Balogun inderdaad op het veld, al kon hij geen potten breken. Hoewel Infantino politieke druk ontkent en de onafhankelijkheid benadrukt van de juridische organen binnen de FIFA, kunnen veel Belgen het niet laten om zich tot de Zwitser te wenden.

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Op X zijn talloze opmerkingen te lezen over Trump en Infantino. “Zo druk je corruptie de kop in”, klinkt het bijvoorbeeld. Of: “Is Donald Trump al naar Infantino aan het bellen om de wedstrijd te herspelen?” Ook wordt de slechte wedstrijd van Balogun aangehaald. ‘Balo-wie?”

Ook op de Belgische tv was sprake van enig leedvermaak. Na de 1-4 van Romelu Lukaku zei commentator Peter Vandenbempt: "In het Witte Huis knippert nu iemand het licht uit." Sporza besloot de uitzending met een compilatie van overmoedige Amerikaanse voetbalfans die een eenvoudige overwinning voorspelden in de aanloop naar de wedstrijd en België de huid vol scholden.

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