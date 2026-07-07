België is veel te sterk: WK-droom van Verenigde Staten voorbij

België heeft de WK-droom van de Verenigde Staten hardhandig beëindigd. In Seattle liep de Amerikaanse ploeg tegen de eerste tegenstander aan technisch én tactisch veel te sterk was: 1-4. Charles De Ketelaere sloeg voor rust twee keer toe, Malik Tillman bracht de spanning heel even terug, maar na een pijnlijke fout van doelman Matt Freese en een late treffer van Romelu Lukaku was de Amerikaanse uitschakeling onafwendbaar.

De wedstrijd begon meteen onheilspellend voor de thuisploeg. België zette vanaf de eerste minuut druk en dwong Freese al vroeg tot een knappe redding op een inzet van Timothy Castagne. De Verenigde Staten probeerden Thibaut Courtois onder druk te zetten, maar aanvallend leverde dat aanvankelijk nauwelijks iets op. Aan de andere kant was België veel scherper. Na negen minuten kreeg Alex Freeman de bal niet weg, waarna Nicolas Raskin alert reageerde en De Ketelaere bediende. De spits tikte van dichtbij de 0-1 binnen.

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De Amerikaanse ploeg had veel balbezit, maar miste tempo en venijn. België oogde gevaarlijker bij iedere voorzet en had na een kwartier al acht doelpogingen genoteerd tegenover nul van de VS. Toch viel de gelijkmaker uit het niets. Folarin Balogun, na zijn veelbesproken schorsingskwestie gewoon basisspeler, versierde rond de zestien een vrije trap. Tillman schoot hard in de muur, maar via een Belgische deflectie vloog de bal langs de kansloze Courtois: 1-1.

Lang duurde die opluchting niet. Slechts twee minuten later kwam België opnieuw op voorsprong. Leandro Trossard brak door aan de linkerkant, haalde de achterlijn en legde de bal panklaar voor De Ketelaere. Die klopte Tim Ream in de lucht en kopte van dichtbij zijn tweede van de avond binnen. Voor rust kreeg Balogun nog twee mogelijkheden, onder meer na een diepe bal van Tillman en een lange inworp die via Freeman voor zijn voeten viel, maar de Amerikaanse spits kreeg de bal niet tussen de palen.

Na de pauze probeerde Mauricio Pochettino in te grijpen met Giovanni Reyna voor Sergiño Dest. De VS begon feller, met Christian Pulisic die België direct afjoeg, maar de hoop kreeg na 57 minuten een mokerslag. Freese kwam ver uit zijn doel om een lange bal te verwerken, twijfelde, en zag Hans Vanaken toeslaan. Ream probeerde nog wanhopig te redden, maar de bal rolde achter hem in het doel: 1-3.

Alsof dat nog niet genoeg was, moest Pulisic even later geblesseerd naar de kant. België bracht daarna met Jérémy Doku en Lukaku verse klasse in, terwijl de VS via Freeman, Balogun en een raket van Gianluca Berhalter nog naar een opening zocht. Courtois redde pas in de 82ste minuut voor het eerst echt, toen Balogun uit een moeilijke hoek uithaalde.

In de extra tijd maakte Lukaku het verschil nog pijnlijker. Chris Richards kreeg een bal niet goed weg, waarna de Belgische spits bij de tweede paal eenvoudig afrondde. Daarmee kreeg België de ruime zege die het wedstrijdbeeld steeds nadrukkelijker had aangekondigd. In de kwartfinale wacht de Rode Duivels een ontmoeting met Spanje.