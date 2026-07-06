Trump bevestigt contact met FIFA: 'Zwaar overdreven beslissing'

De discussie rond de speelgerechtigdheid van Folarin Balogun in de achtste finale tegen België heeft een politieke wending gekregen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij rechtstreeks contact heeft gezocht met FIFA-voorzitter Gianni Infantino over de rode kaart van de topscorer.

Tijdens een persmoment in het Witte Huis bevestigde Trump dat hij persoonlijk contact heeft opgenomen met FIFA-voorzitter Gianni Infantino over de rode kaart van Balogun. Volgens de Amerikaanse president was er van een overtreding nauwelijks sprake. "Dat was niet eens een overtreding. Het waren twee topsporters die op volle snelheid op elkaar afgingen en simpelweg verstrikt raakten. Als je zo hard loopt, kun je onmogelijk voorkomen dat je op iemands voet terechtkomt. Hij heeft in mijn ogen niets verkeerd gedaan," aldus Trump. Daarbij zette hij ook vraagtekens bij de arbitrage. "De scheidsrechter heeft een verleden waar je best eens naar mag kijken. Ik wil geen controverse veroorzaken, maar er zijn genoeg redenen om daar kritisch naar te zijn."

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Trump vertelde vervolgens dat hij pas later besefte welke gevolgen de rode kaart had. "Eerst wist ik niet eens dat hij daardoor de volgende wedstrijd zou missen. Toen ik hoorde dat onze beste speler daardoor ook nog eens werd uitgesloten voor de achtste finale, vond ik dat buitengewoon onrechtvaardig. Je kunt iemand tijdens een wedstrijd bestraffen, maar waarom zou je hem ook nog straffen voor een duel dat nog gespeeld moet worden? Dat klopt gewoon niet," stelde de president. Daarom besloot hij de telefoon te pakken. "Ik heb de FIFA gevraagd de situatie opnieuw te beoordelen. Ik heb daarover gesproken met een man die enorm veel respect geniet, en eerlijk gezegd is mijn waardering voor hem daarna alleen maar groter geworden."

De inmenging van het staatshoofd volgt op het nieuws dat de tuchtcommissie van de FIFA de automatische schorsing zondag heeft omgezet in een voorwaardelijke straf met een proeftijd van een jaar. De bond maakte hierbij gebruik van Artikel 27 uit de eigen disciplinaire code, waardoor de aanvaller komende nacht gewoon inzetbaar is. De spits was dit toernooi al drie keer trefzeker voor het gastland. De aftrap van de achtste finale in het Lumen Field in Seattle vindt plaats om 02:00 uur Nederlandse tijd.

Binnen de Belgische voetbalbond zorgt de gang van zaken voor grote frustratie. De KBVB zet grote vraagtekens bij de juridische afhandeling en onderzoekt momenteel of er stappen mogelijk zijn om het besluit aan te vechten. Zowel de Belgische bond als de UEFA sprak inmiddels van het overschrijden van een rode lijn en een aantasting van de integriteit van het toernooi. Volgens de Belgen is het volstrekt onduidelijk op basis van welke procedure beslissingen worden genomen en of alle landen wel op een gelijke manier worden behandeld.

De FIFA houdt zelf stug vol dat de tuchtcommissie volledig onafhankelijk opereert en dat het besluit binnen de geldende reglementen is genomen. Toch ligt Infantino onder vuur. Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalde al hard uit naar zijn opvolger, die hij ervan beschuldigt te zijn gezwicht voor de politieke druk. En ook de UEFA nam het op voor de ploeg die onder haar vleugels valt. Vooralsnog staat Balogun echter gewoon op het wedstrijdformulier voor de confrontatie met de Rode Duivels.