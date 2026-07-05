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Domper voor België: VS-topscorer Balogun tóch niet geschorst voor achtste finale

5 juli 2026, 18:57   Bijgewerkt: 19:43
Folarin Balogun
Foto: © Imago
2 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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De Verenigde Staten kunnen in de achtste finale van het WK tegen België tóch beschikken over topscorer Folarin Balogun, zo meldt The Athletic. De 25-jarige spits kreeg direct rood in de vorige ronde tegen Bosnië-Herzegovina, maar zou tóch onder een schorsing uit komen.

Balogun, die uitkomt voor AS Monaco, scoorde twee keer in de openingswedstrijd van de Amerikanen tegen Paraguay (4-1 winst). In de tweede groepswedstrijd kwam hij tegen Australië 'slechts' tot een assist, waarmee hij toch een aandeel had in de 2-0 overwinning waarmee het gastland zich plaatste voor de zestiende finales. Bondscoach Mauricio Pochettino hield Balogun in de afsluitende poulewedstrijd tegen Turkije (3-2 verlies) aan de kant.

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In de zestiende finales opende Balogun op slag van rust met zijn derde treffer van het toernooi de score tegen Bosnië-Herzegovina, dat uiteindelijk met 2-0 werd verslagen. De spits maakte de 90 minuten echter niet vol: Balogun kreeg na iets meer dan een uur spelen na ingrijpen van de VAR direct rood voor een overtreding op Tarik Muharemovic. Dat leverde de spits automatisch een schorsing van één duel op, waardoor hij in de volgende ronde tegen De Rode Duivels zou ontbreken. De FIFA liet na de wedstrijd al aan The Athletic weten dat landen niet in beroep kunnen gaan tegen die sanctie.

Balogun lijkt echter tóch de dans te ontspringen: volgens datzelfde medium is de schorsing van de spits 'opgeschort', waarbij de FIFA zich zou baseren op artikel 27 van het tuchtreglement. Daarin staat te lezen dat de tuchtcommissie 'kan besluiten de uitvoering van een tuchtmaatregel geheel of gedeeltelijk op te schorten' en om te zetten naar een voorwaardelijke straf. Diezelfde regel werd eerder al gebruikt bij Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette kreeg in het WK-kwalificatieduel met Ierland een directe rode kaart vanwege een elleboogstoot en dreigde daardoor voor drie wedstrijden geschorst te worden. Uiteindelijk werd dat er maar eentje, waardoor hij 'gewoon' speelgerechtigd was voor de eerste poulewedstrijd van Portugal.

Trump reageert op nieuws over Balogun

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn eigen socialmediaplatform Truth Social gereageerd op het nieuws dat Balogun in de nacht van maandag op dinsdag toch in actie kan komen tegen België. Trump spreekt zijn dank uit richting de FIFA, die in zijn woorden 'het juiste doet' door 'groot onrecht ongedaan te maken'. De Amerikaanse president liet zich tot op heden niet zien bij het WK, ook bij de achtste finale tegen België zal Trump naar verwachting schitteren door afwezigheid in het stadion in Seattle.

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Veluwe
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Veluwe
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Ben je er net aan gewend dat alleen Argentinië bevoordeeld wordt, komt de FIFA nu met de VS

BartVanderVeen24
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BartVanderVeen24
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@Veluwe ja want Infantino wil bij Trump slijmen

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
185 Reacties
256 Dagen lid
257 Likes
Veluwe
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  • 1
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Ben je er net aan gewend dat alleen Argentinië bevoordeeld wordt, komt de FIFA nu met de VS

BartVanderVeen24
834 Reacties
1.377 Dagen lid
3.846 Likes
BartVanderVeen24
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@Veluwe ja want Infantino wil bij Trump slijmen

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Folarin Balogun

Folarin Balogun
AS Monaco FC
Team: Monaco
Leeftijd: 25 jaar (3 jul. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Monaco
30
13
2024/2025
Monaco
13
4
2023/2024
Monaco
29
7
2023/2024
Arsenal
0
0

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep G
GS
DS
PT
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België
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4
5
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Egypte
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5
3
Iran
3
0
3
4
Nieuw-Zeeland
3
-6
1

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