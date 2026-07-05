De Verenigde Staten kunnen in de achtste finale van het WK tegen België tóch beschikken over topscorer , zo meldt The Athletic. De 25-jarige spits kreeg direct rood in de vorige ronde tegen Bosnië-Herzegovina, maar zou tóch onder een schorsing uit komen.

Balogun, die uitkomt voor AS Monaco, scoorde twee keer in de openingswedstrijd van de Amerikanen tegen Paraguay (4-1 winst). In de tweede groepswedstrijd kwam hij tegen Australië 'slechts' tot een assist, waarmee hij toch een aandeel had in de 2-0 overwinning waarmee het gastland zich plaatste voor de zestiende finales. Bondscoach Mauricio Pochettino hield Balogun in de afsluitende poulewedstrijd tegen Turkije (3-2 verlies) aan de kant.

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In de zestiende finales opende Balogun op slag van rust met zijn derde treffer van het toernooi de score tegen Bosnië-Herzegovina, dat uiteindelijk met 2-0 werd verslagen. De spits maakte de 90 minuten echter niet vol: Balogun kreeg na iets meer dan een uur spelen na ingrijpen van de VAR direct rood voor een overtreding op Tarik Muharemovic. Dat leverde de spits automatisch een schorsing van één duel op, waardoor hij in de volgende ronde tegen De Rode Duivels zou ontbreken. De FIFA liet na de wedstrijd al aan The Athletic weten dat landen niet in beroep kunnen gaan tegen die sanctie.

Balogun lijkt echter tóch de dans te ontspringen: volgens datzelfde medium is de schorsing van de spits 'opgeschort', waarbij de FIFA zich zou baseren op artikel 27 van het tuchtreglement. Daarin staat te lezen dat de tuchtcommissie 'kan besluiten de uitvoering van een tuchtmaatregel geheel of gedeeltelijk op te schorten' en om te zetten naar een voorwaardelijke straf. Diezelfde regel werd eerder al gebruikt bij Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette kreeg in het WK-kwalificatieduel met Ierland een directe rode kaart vanwege een elleboogstoot en dreigde daardoor voor drie wedstrijden geschorst te worden. Uiteindelijk werd dat er maar eentje, waardoor hij 'gewoon' speelgerechtigd was voor de eerste poulewedstrijd van Portugal.

Trump reageert op nieuws over Balogun

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn eigen socialmediaplatform Truth Social gereageerd op het nieuws dat Balogun in de nacht van maandag op dinsdag toch in actie kan komen tegen België. Trump spreekt zijn dank uit richting de FIFA, die in zijn woorden 'het juiste doet' door 'groot onrecht ongedaan te maken'. De Amerikaanse president liet zich tot op heden niet zien bij het WK, ook bij de achtste finale tegen België zal Trump naar verwachting schitteren door afwezigheid in het stadion in Seattle.