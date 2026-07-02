Ongelukkig, maar levensgevaarlijk: WK-ster geschorst voor achtste finale

De Verenigde Staten moeten het in de achtste finale van het WK opnemen tegen België zonder . De spits, die woensdagavond nog belangrijk was met een doelpunt in de 2-0 overwinning op Bosnië-Herzegovina, kreeg na rust een directe rode kaart en is daardoor automatisch geschorst voor het duel met de Rode Duivels.

Balogun zette de Verenigde Staten vlak voor rust nog op voorsprong met zijn derde treffer van het toernooi. Eerder was een doelpunt van de aanvaller al afgekeurd wegens buitenspel, maar vlak voor het rustsignaal sloeg hij alsnog toe en leek hij opnieuw uit te groeien tot de grote man van de ploeg van Mauricio Pochettino.

VAR grijpt in na stevige overtreding

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Halverwege de tweede helft sloeg het duel echter volledig om voor Balogun. De spits probeerde de bal af te schermen, maar kwam daarbij met zijn noppen hard terecht op het been en de voet van verdediger Tarik Muharemovic. Scheidsrechter Raphael Claus liet het spel aanvankelijk doorgaan, maar werd naar het scherm geroepen door de VAR.

Na het bekijken van de beelden trok de Braziliaanse arbiter alsnog een directe rode kaart. Balogun verliet zichtbaar aangeslagen het veld, terwijl de Verenigde Staten met tien man verder moesten.

Ondanks de numerieke minderheid kwam de overwinning niet meer in gevaar. Malik Tillman besliste de wedstrijd uiteindelijk met een fraaie vrije trap: 2-0. Door die overwinning plaatste de Verenigde Staten zich voor de achtste finale, waarin inmiddels België de tegenstander is.

Grote aderlating voor duel met België

Volgens de WK-reglementen levert een directe rode kaart automatisch een schorsing van één wedstrijd op. Dat betekent dat Balogun de ontmoeting met België aan zich voorbij moet laten gaan. Alleen als de tuchtcommissie de overtreding als ernstiger beoordeelt, kan de straf nog worden uitgebreid, maar daarover is op dit moment nog geen duidelijkheid.

Het wegvallen van Balogun is een flinke tegenvaller voor de Verenigde Staten. De spits van AS Monaco was met drie doelpunten één van de absolute uitblinkers van zijn ploeg en zal tegen België noodgedwongen vanaf de tribune moeten toekijken.