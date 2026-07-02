Live voetbal

Teruglezen: zo rekende België op onwaarschijnlijke wijze af met Senegal

2 juli 2026, 00:55
BELSEN
Foto: © Imago / Realtimes
3 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Bereikt België de laatste 16 landen op het WK? Onze zuiderburen nemen het in de zestiende finale op tegen Senegal, de 'verliezend' finalist van het laatste toernooi om de Afrika Cup. Om 22.00 uur gaat de bal rollen in Seattle, mis niets en volg België - Senegal in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: België - Senegal

Sorteer op:

40m geleden

00:50

En sluiten!

En dan is het gedaan, België bereikt de laatste zestien na een bizarre ontknoping tegen Senegal: 3-2!

40m geleden

00:50

120+12' - Over! (3-2)

Sarr schiet over de muur én het doel!

41m geleden

00:49

120+11' - Vrije trap! (3-2)

Mechele maakt vlak buiten de Belgische zestien hands, Senegal mag nog aanleggen voor een vrije trap op een meter of 18 van het doel van Courtois...

42m geleden

00:48

120+10' - Hoe lang nog (3-2)

Mbaye nog met een kansje, Courtois redt. Hoe lang gaan we nog door?

1u geleden

00:43

⚽120+5' - Tielemans doet het!

Het is tóch Tielemans die het doet! Hij blijft kalm en schiet de bal beheerst in de kruising: het is 3-2 voor België!

1u geleden

00:42

120+4' - Lukaku gaat 'm nemen (2-2)

1u geleden

00:41

120+3' - Gedoe rond de penaltystip

De Belgen willen niet dat de stip beschadigd wordt, maar daar ligt ook Ciss vlakbij...

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1u geleden

00:39

120+2' - Ja, een penalty voor België! (2-2)

De bal gaat op de stip!

1u geleden

00:38

120' - Martinez naar het scherm... (2-2)

Nu gaat de scheidsrechter toch zelf kijken! De spanning stijgt...

1u geleden

00:37

118' - Penalty? (2-2)

Pal voor die kans ging Tielemans over het been van een tegenstander. De scheidsrechter ziet er niets in, maar de VAR kijkt naar de beelden. Penalty voor België?

1u geleden

00:35

117' - Lat! (2-2)

Nou, daar was bijna de 3-2! Lukébakio heeft de bal op een meter of acht voor het inschieten, maar mikt 'm via de lat over!

1u geleden

00:33

115' - Vangbal (2-2)

Courtois heeft 'm te pakken, België trekt weer ten aanval maar een pass van Tielemans is te scherp voor Lukébakio en gaat over de achterlijn. Zo stevenen we langzaam maar zeker af op een penaltyserie. Of...?

1u geleden

00:32

114' - Corner (2-2)

Jackson breekt door over rechts en versiert uiteindelijk een corner voor Senegal.

1u geleden

00:30

113' - Schot Ndiaye (2-2)

Invaller Ndiaye met een hard, laag schot, recht op Courtois. 

1u geleden

00:29

111' - Hoofdblessure (2-2)

Moreira ligt aangeslagen op de grond, bij een kopduel wordt hij hard op het achterhoofd geraakt door Diatta. De Belg wordt echter opgelapt en kan verder.

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EuropaMango
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EuropaMango
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Senegal speelt echt leuk attractief voetbal! Hup!

Just Me
381 Reacties
106 Dagen lid
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Mooi en nu doorpakken Belgiè , erop en erover....

peterdejong1983
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1.374 Dagen lid
4.812 Likes
peterdejong1983
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Belachelijke strafschop. Hij had de speler naast hem/in z'n rug en kon hem niet zien bij het maken van de sliding.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EuropaMango
1 Reactie
3 Dagen lid
0 Likes
EuropaMango
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Senegal speelt echt leuk attractief voetbal! Hup!

Just Me
381 Reacties
106 Dagen lid
223 Likes
Just Me
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Mooi en nu doorpakken Belgiè , erop en erover....

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
1.027 Reacties
1.374 Dagen lid
4.812 Likes
peterdejong1983
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Belachelijke strafschop. Hij had de speler naast hem/in z'n rug en kon hem niet zien bij het maken van de sliding.

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België - Senegal

3 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep G
GS
DS
PT
1
België
3
4
5
2
Egypte
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nieuw-Zeeland
3
-6
1

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