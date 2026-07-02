Belgen grappen over Nederland, nadat Senegal wordt uitgeschakeld: 'Sorry!'

Na de overwinning van België op Senegal wordt bij Sporza een grap gemaakt over het Nederlands elftal. liet Oranje zien hoe strafschoppen genomen moeten worden, zo merkte Wesley Sonck op.

In de slotfase van de verlenging kreeg België een strafschop toegekend na contact tussen Lamine Camara en Youri Tielemans. “Ik zou hem niet graag tegen krijgen, maar er valt iets voor te zeggen”, reageert oud-international Gert Verheyen op de vraag of de strafschop terecht was. “Als de VAR contact ziet, is het een penalty. Hij tikt Tielemans inderdaad aan op zijn kuit.”

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“Tielemans weet: als ik mijn voet ervoor krijg, is de kans groot dat ik geraakt word. Hij is niet meer bezig met afwerken, maar denkt alleen: mijn voet moet voor die van hem komen. Goed en slim gedaan door Tielemans”, geeft Verheyen aan. Daar is Sonck het mee eens. “Heel slim gedaan van Tielemans. Je zag het niet meteen, maar vanuit een ander standpunt wel. Je kan ‘m geven.”

Senegal kon zich duidelijk niet vinden in het besluit van arbiter Saíd Martínez om een strafschop te geven. De Senegalese speler Pathé Ciss lag minutenlang boven de strafschopstip, waardoor de penalty niet genomen kon worden. Uiteindelijk legde hij zich erbij neer en schoot Tielemans de strafschop overtuigend binnen: 3-2.

“Des te meer respect voor Tielemans, om de bal zo binnen te schieten. Dat is heel sterk. Hij had veel meer tijd om na te denken”, weet Verheyen. Sonck voegt toe: “Hij blijft koel, echt top. Alle Nederlanders: zo moet je dat doen, boys.”

In de studio van Sporza zaten ook cameramensen van de NOS, merkt de presentator op. Sonck voegt lachend toe: “Sorry mensen van de NOS, maar zo moet je het dus doen!” Nederland miste drie strafschoppen tegen Marokko en werd daardoor uitgeschakeld.

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