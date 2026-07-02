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België na bizarre ontknoping tegen Senegal naar achtste finales

2 juli 2026, 00:51
Youri Tielemans viert de 2-2 bij België - Senegal
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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België heeft op bizarre wijze de achtste finales van het WK bereikt. Vijf minuten voor tijd keken De Rode Duivels nog tegen een 0-2 achterstand aan tegen Senegal, maar door twee late goals werd er alsnog een verlenging uitgesleept. Daarin velde Youri Tielemans uit een strafschop het vonnis: 3-2.

Bij de Belgen had Hans Vanaken een basisplaats op het middenveld. In de spits was Romelu Lukaku nog altijd niet fit genoeg om te starten, waardoor Charles De Ketelaere weer in de punt van de aanval werd geposteerd door bondscoach Rudi Garcia. Zijn Senegalese collega Pape Thiaw kon niet beschikken over eerste doelman Eduouard Mendy, die een blessure overhield aan de 3-2 nederlaag in het pouleduel met Noorwegen. Mory Diaw van Le Havre was zijn vervanger.

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Na een redelijk gelijkopgaande openingsfase, waarin Leandro Trossard namens België tot een eerste schotje kwam, ontsnapten De Rode Duivels na een klein kwartier spelen aan een achterstand. Doelman Thibaut Courtois moest zich tot het uiterste strekken om een indraaiende voorzet weg te tikken, maar sloeg de bal daarbij recht voor de voeten van Ismaïla Sarr, wiens schot uiteenspatte op de paal. Vlak voor de drinkpauze was het alsnog raak. Sadio Mané zette voor, Sarr kopte hard in maar raakte wéér de paal, waarna de rebound door Habib Diarra werd binnengeschoten. Pas tegen het einde van de eerste helft kreeg België wat meer grip op het duel. Diaw had echter een uitstekende redding in huis op een krul van Maxim De Cuyper richting de verre hoek, de linksback schoot even later een vrije trap van grote afstand in de muur en dus zochten beide ploegen even later de kleedkamers op met een 0-1 voorsprong voor Senegal op het bord.

Garcia bracht halverwege alsnog Lukaku binnen de lijnen, maar ook na rust was Senegal de gevaarlijkste ploeg. Dat resulteerde vijf minuten na de hervatting al in de tweede treffer van de avond. Nadat Diarra al een grote kans op zijn tweede van de avond om zeep had geholpen, zette Moussa Niakhaté met een splijtende pass spits Sarr vrij voor het doel. Die nam de bal mee op de borst en volleerde hem vervolgens hard achter Courtois: 0-2. Daarmee stond België helemáál voor een lastig karwei. Garcia greep opnieuw in en haalde de tegenvallende Kevin De Bruyne en Jérémy Doku naar de kant, om met Dodi Lukébakio en Nicolas Raskin nog meer vers bloed binnen de lijnen te brengen.

Senegal leunde na de tweede goal achterover en loerde op de counter. De Belgen waren niet bij machte om er écht doorheen te komen. Toch ontstonden er her en der wel mogelijkheden voor De Rode Duivels. Zo schoot Youri Tielemans uit een moeilijke hoek via Diaw in het zijnet. De slotfase was inmiddels aangebroken toen ook Lukebakio aan de aansluitingstreffer mocht ruiken, maar zijn krul ging net langs de verkeerde kant van de verre kruising.

Vijf minuten voor tijd was het plotseling alsnog raak. Invaller Thomas Meunier zette laag voor, bij de eerste paal kroop Lukaku voor zijn man en schoot de topscorer aller tijden van België hoog raak, waarmee hij de spanning weer helemaal terug bracht in het duel. Amper drie minuten na de aansluitingstreffer lag ook de 2-2 in het net. Diaw kwam uit zijn doel om een indraaiende voorzet van Trossard weg te boksen, maar tastte volledig mis. Tielemans profiteerde dankbaar en kopte de gelijkmaker in het lege doel. Gescoord werd er daarna niet meer in de reguliere speeltijd, en dus moest er een verlenging aan te pas komen.

In de verlenging waren kansen aan beide kansen lange tijd schaars, maar het venijn zat hem in de staart. De blessuretijd van de tweede verlenging was al ingegaan toen Tielemans in de zestien over het been van invaller Camara ging. De scheidsrechter wilde niets weten van een penalty, maar werd door de VAR alsnog naar het scherm geroepen en legde de bal toen tóch op de stip. Tielemans zette zichzelf achter de bal en plaatste hem beheerst in de kruising: 3-2.

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België heeft die strafschop kado gekregen was echt geen overtredingen

peterdejong1983
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Belachelijke strafschop.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

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dilima1966
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dilima1966
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België heeft die strafschop kado gekregen was echt geen overtredingen

peterdejong1983
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peterdejong1983
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Belachelijke strafschop.

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België - Senegal

3 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Youri Tielemans

Youri Tielemans
Aston Villa
Team: Villa
Leeftijd: 29 jaar (7 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Villa
25
0
2024/2025
Villa
36
3
2023/2024
Villa
32
2
2022/2023
Leicester
31
3

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep G
GS
DS
PT
1
België
3
4
5
2
Egypte
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nieuw-Zeeland
3
-6
1

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