Henk Spaan stelt dat er sprake is van een ‘misverstand’ in de afscheidsboodschap van Ronald Koeman. De voormalig bondscoach schreef namelijk dat hij hoopte ‘geschiedenis te schrijven’ op het WK. Dat is volgens Spaan dan ook gebeurd, in negatieve zin.

Het Nederlands elftal had op het WK het doel om de halve finale te halen en hoopte zelfs op meer. De uitschakeling na strafschoppen in de zestiende finale tegen Marokko was dan ook een enorme teleurstelling. Een dag na de deceptie besloot Koeman op te stappen. “We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven”, stond in de afscheidsboodschap van de trainer.

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Die zin is er eentje waar Spaan over valt, zo maakt hij duidelijk in zijn column in Het Parool. “Dit zei de voormalige bondscoach in een verklaring waarin hij in te veel woorden vertelde dat hij ervandoor ging. Het misverstand hier is dat je met een wanprestatie geen geschiedenis zou schrijven”, aldus de schrijver, die vindt dat Koeman zeker wel geschiedenis heeft geschreven. “De geschiedenis van een catastrofe.”

“Dat Duitsland in 1945 de oorlog heeft verloren, is ook geschiedenis”, stelt Spaan. “Daarover is veel geschreven, duizenden geschiedenisboeken minstens.” De columnist geeft aan dat Johan Cruijff zich nooit heeft uitgelaten over geschiedenis. “Maar reken maar dat hij wist dat elke geschiedenis twee kanten heeft, een van de redenen waarom hij nooit een penalty nam.”

Aan het einde van zijn boodschap schreef Koeman: “Boven alles overheerst de trots.” Ook daar kan Spaan geen begrip voor opbrengen. “We hoeven de voormalige bondscoach niet voortdurend te corrigeren, maar het woord trots lijkt op dit moment ver gezocht”, aldus de schrijver, die Koeman beoordeelt met een 4.