Arne Slot wordt door velen gezien als de ideale opvolger van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. Volgens Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad zou de voormalig trainer van Liverpool het ‘een eer’ vinden om bij Oranje aan de slag te gaan. Wel plaatst de verslaggever enkele kanttekeningen.

Het Nederlands elftal werd in de nacht van maandag op dinsdag uitgeschakeld door Marokko in de zestiende finale van het WK. Een dag later besloot Koeman de eer aan zichzelf te houden en op te stappen als bondscoach. De discussie over zijn opvolging werd direct in gang gezet en veel analisten zijn het met elkaar eens: van de beschikbare trainers is Slot de beste optie.

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Gouka geeft aan dat hij heeft begrepen dat Slot na zijn ontslag bij Liverpool eind mei niet van plan is om deze zomer bij een nieuwe club aan de slag te gaan. “Weliswaar zegt hij altijd dat hij het clubvoetbal beter vindt dan het landenvoetbal, maar ik heb geen signalen dat hij het Nederlands elftal nooit zou willen doen”, aldus de verslaggever, die Slot al tijden op de voet volgt. “Sterker nog, ik heb juist begrepen dat hij het een eer zou vinden om bondscoach te worden.”

De Feyenoord-watcher denkt wel dat er wat haken en ogen aan zitten. “De vraag is natuurlijk wel of dit de juiste fase is in zijn loopbaan. Vindt hij dat er genoeg perspectief in deze ploeg zit en kan hij er straks meedoen om de prijzen?”, vraagt Gouka zich hardop af. “En welk verhaal schetst de KNVB, en wie kan hij eventueel meenemen? Toch denk ik dat ze een goede kans maken als ze hem benaderen.”

Dat Slot dan een uitstapje maakt naar het internationale voetbal, hoeft voor zijn toekomst in het clubvoetbal geen probleem te zijn. “Je ziet hier aan de trainers op het WK dat zoiets een terugkeer niet in de weg staat. Mannen als Julian Nagelsmann (Duitsland) en Thomas Tuchel (Engeland) komen straks ook weer bij een topclub terecht”, besluit Gouka.