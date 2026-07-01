De uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK kan heel goed nieuws betekenen voor Danny Makkelie, zo haalt Mike Verweij aan in Kick-off. Doordat Oranje niet meer in het toernooi zit, neemt de kans dat de arbiter de WK-finale mag fluiten toe.

Het Nederlands elftal ging in de nacht van maandag op dinsdag in de zestiende finale van het WK na strafschoppen onderuit tegen Marokko. Voor één Nederlander komt de uitschakeling van Oranje echter heel goed uit: Makkelie. Verweij verwacht dat de arbiter de WK-finale toegewezen gaat krijgen. “Hij heeft zijn derde wedstrijd gehad (Frankrijk - Zweden, red.) en als Zlatan Ibrahimovic en Thierry Henry roepen dat hij op dit moment een van de beste arbiters van de wereld is…” De Ajax-watcher grapt dat zij het afgelopen seizoen in de Eredivisie van Makkelie dan niet hebben gezien. “Dat was natuurlijk niet goed.”

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“Maar op het WK staat hij er bij de FIFA heel goed op”, gaat Verweij verder. “Als er iemand een buikschuiver heeft gemaakt door zijn hotelkamer, is het waarschijnlijk Danny Makkelie geweest. Björn Kuipers was voorbestemd om de WK-finale te fluiten in 2022, denk ik, totdat Nederland in de halve finale kwam. Toen kon Björn Kuipers naar huis.” De situatie van Kuipers deed zich overigens al voor in 2014, toen Oranje op het WK in Brazilië tot de halve eindstrijd reikte.

Verweij legt vervolgens uit waarom hij denkt dat de FIFA Makkelie de WK-finale gaat toewijzen. “Hij heeft gewoon drie wedstrijden heel goed gefloten en nu ook Frankrijk”, begint hij. De ploeg van Didier Deschamps is een van de favorieten om de finale te halen. “Was er vandaag tumult geweest of was Frankrijk heel boos geweest vanwege een beslissing, dan kun je gewoon naar huis of fluit je nog een andere wedstrijd. Maar als zo’n wedstrijd goed verloopt, kun je zomaar de finale fluiten.”