Mexico verbreekt vloek, rode kaart Hincapié na boodschap aan Giménez

Mexico heeft in het kolkende Estadio Azteca eindelijk afgerekend met de beruchte vloek van de vijfde wedstrijd. Sinds 1994 strandde El Tri telkens in de eerste knock-outronde en bleef die felbegeerde vijfde WK-wedstrijd buiten bereik. Tegen Ecuador brak de ploeg van Javier Aguirre die ban met een overtuigende 2-0 zege, de vierde WK-overwinning op rij zonder tegentreffer.

Mexico slaat toe na bliksemstart

Na een uur vertraging door zwaar onweer begon Mexico furieus. Onder een oorverdovend fluitconcert voor Ecuador joeg El Tri direct vooruit, met de 17-jarige Gilberto Mora als opvallende aanjager. Al vroeg kreeg Raúl Jiménez een enorme kans na een perfecte voorzet van Romo, maar zijn kopbal ging net naast.

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Ecuador overleefde die openingsstorm en beet na achttien minuten bijna venijnig terug. Plata brak knap door aan de rechterkant, waarna John Yeboah de bal met links op de buitenkant van de paal schoot. Het bleek een waarschuwing, maar geen kantelpunt.

Vier minuten later ontplofte het Azteca alsnog. Julián Quiñones vertrok vanuit eigen helft, brak de buitenspelval, stormde op doel af en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied onhoudbaar raak: 1-0. Ondanks eerdere berichten dat er geen drinkpauze zou zijn, werd het duel kort daarna toch stilgelegd voor een hydration break.

Mexico verloor zijn ritme niet. In de 31ste minuut ging Joel Ordóñez gruwelijk in de fout door een bal recht in de voeten van Jiménez te werken. De spits combineerde met Quiñones en joeg de 2-0 met rechts in de bovenhoek.

Ecuador loopt vast op groene muur

Na rust probeerde Ecuador via balbezit terug in de wedstrijd te komen, maar Mexico verdedigde compact en agressief. Lira en Romo heersten op het middenveld, terwijl Mora bleef opvallen met lef en beweging tussen de linies. Ecuador kwam nauwelijks achter de Mexicaanse defensie, al kreeg Valencia nog een schietkans uit een buitenspelsituatie.

Mexico bleef gevaarlijk uit standaardsituaties. César Montes kopte na een corner bijna de derde binnen, maar doelman Hernán Galíndez redde knap op de lijn. Even later kopte Montes opnieuw naast uit een vergelijkbare situatie.

Ecuador bleef aandringen, vooral via Hincapié aan de linkerkant. In de 75ste minuut kreeg Rodriguez nog de beste kans op aansluiting, maar zijn inzet rolde naast nadat hij Rangel onder druk had gezet.

In de slotfase zakte Mexico steeds verder terug, zonder echt te wankelen. Giménez verzuimde bij een counter de wedstrijd definitief te beslissen en Pineda schoot in blessuretijd net over. Ecuador eindigde gefrustreerd: Páez kreeg geel, waarna Hincapié in de 95ste minuut rood kreeg nadat hij Giménez iets in het oor fluisterde met een hand voor de mond, iets wat niet meer is toegestaan sinds dit WK. Mexico komt in de achtste finale uit tegen Engeland of DR Congo.