Hugo Borst is van mening dat voetballers die naar Saudi-Arabië verkassen een ‘slechte levensopvatting’ hebben. Dat geldt volgens de analist ook voor Xavi Hernández, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal.

Xavi speelde de laatste vier jaar van zijn spelerscarrière bij Al-Sadd en begon daar ook in het trainersvak. Later stond hij drie jaar aan de leiding bij FC Barcelona. “Hij heeft niet veel ervaring als trainer. Wat hij in het Midden-Oosten doet, dat telt sowieso niet. Voetballers die daarheen gaan neem ik niet serieus. Althans, dan heb je een slechte levensopvatting”, stelt Borst bij De Eretribune. Hij is om dezelfde reden teleurgesteld in de transfers van spelers als Crysencio Summerville en Tijjani Reijnders naar Saudi-Arabië.

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“Maar goed, Xavi heeft wel een titel behaald met Barcelona. Hij heeft gekeken wat Koeman nou had gebakken in Barcelona en dacht: nou, zo moest het niet. Dus dat is een goed teken”, meent Borst. “Hij zal een glimp van het fletse Oranje hebben meegekregen. Hij weet hoe het niet moet en wat we wel willen. Weet je wat ik wil? Kijk, er zijn twee hoofdprijzen te verdelen in vier jaar. Die ga je toch niet winnen, in principe. Zorg dat we gewoon weer groots en meeslepend voetballen. Aanvallend, het tempo omhoog.”

'Hoop op actiever Oranje'

“Laten we ook hopen dat we wat actiever zijn. We doen al twee eindrondes heel rustig aan. Ik vind dat verschrikkelijk om te lezen”, doelt hij op de cijfers dat de spelers van Nederland relatief weinig meters maken op het veld. “Het is toch een sport waar je hard moet rennen. Qua meters, qua tempo, staan we steeds onderaan. Dat vind ik beschamend. Dat mag de vorige bondscoach zich aantrekken.”

“Dus als hij nou gewoon zorgt voor hartverwarmend voetbal, dan vind ik het helemaal niet erg om af en toe met 5-4 te verliezen, of desnoods met 2-1. Maar het moet gepassioneerd zijn. Dus ik heb niet veel eisen. Ik hoop gewoon dat iedereen zegt: nou, Nederland was leuk. Onder Van Basten hebben we dat in 2008 gehad, dat we nog steeds zeggen: Italië, Frankrijk, die wedstrijden. Dat was hartstikke leuk. Dat kan ook”, weet Borst.