Peter Bosz is na het WK niet benaderd door de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. De trainer van PSV heeft na de aanstelling van Xavi voor het eerst duidelijkheid gegeven over zijn eigen rol in de zoektocht. Bosz noemt de keuze voor de Spanjaard verrassend en is vooral onder de indruk van de manier waarop de KNVB de aanstelling geheim wist te houden.

"Nee, er is geen contact geweest", antwoordt Bosz op de persconferentie van vrijdag wanneer hem rechtstreeks wordt gevraagd of de KNVB na het vertrek van Ronald Koeman op 30 juni contact met hem heeft opgenomen.

Artikel gaat verder onder video

Bosz is tegelijkertijd blij dat de discussie over het bondscoachschap voor hem voorbij is. "Ik hoop dat we daar vanaf zijn, moet ik zeggen. Over voetbal praten is leuk, maar al dit soort randzaken is niet leuk."

Bosz kent Xavi niet als trainer

Over de kwaliteiten van Xavi als bondscoach kan Bosz weinig zeggen. Hij kent de Spanjaard vooral van zijn loopbaan als voetballer. "Ik heb hem alleen gezien als voetballer. En dat was geweldig. Ik ken hem niet als trainer. Ik heb nooit met hem gewerkt, niet onder hem gewerkt. Dus dat weet ik niet. Dus dat zullen we moeten afwachten. Ik weet het oprecht niet."

Dat de KNVB bij een buitenlandse trainer is uitgekomen, verraste Bosz wel. "Nou ja, het is geen Nederlander. Ernst Happel was de laatste buitenlandse bondscoach. Dat is een hele lange tijd geleden. Ik heb dat wel meegemaakt, '78. Maar dan zie je in ieder geval hoe lang dat geleden is. Dus dat was in ieder geval verrassend."

Geheimhouding rond Xavi maakt indruk

Bosz spreekt vooral zijn waardering uit voor de manier waarop de aanstelling van Xavi naar buiten is gekomen. De naam van de nieuwe bondscoach bleef lange tijd buiten de publiciteit.

"Wat ik prachtig vind aan het hele verhaal is dat niemand ervan af wist. En dat eigenlijk toen het eerste gerucht kwam, ik denk een paar minuten later, dat de definitieve bevestiging kwam. Dat is ook wat ik heel leuk, dat dat dus op die manier kan. Dus dat is knap gedaan. Het is heel erg lang geheim gebleven."