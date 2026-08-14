Frenkie de Jong is woedend na ‘leugens’: ‘Ik ga hem erop aanspreken’

is helemaal klaar met de berichtgeving van Gerard Romero. De middenvelder van FC Barcelona beschuldigt de bekende clubwatcher openlijk van het verspreiden van onwaarheden over zijn verhouding met trainer Hansi Flick, zijn band met de club én zijn vermeende weigering om vorig seizoen tegen Atlético Madrid te spelen. De Jong kondigt aan voortaan publiekelijk in te grijpen wanneer Romero volgens hem opnieuw onjuiste informatie naar buiten brengt.

De Oranje-international ligt momenteel met een knieblessure aan de kant en kreeg de afgelopen weken flinke kritiek te verwerken. Een belangrijk deel daarvan volgde nadat Romero had gemeld dat De Jong vorig seizoen niet wilde aantreden tegen Atlético Madrid in de Champions League, ondanks groen licht van de medische staf. Volgens De Jong klopt daar niets van.

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"Neem bijvoorbeeld Gerard Romero. Hij zei, en hij heeft dit allemaal in gang gezet, dat ik vorig jaar weigerde om tegen Atlético te spelen in de Champions League. Dat is niet waar. Het is onwaar. Het klopt gewoon niet", zegt De Jong tegenover de clubmedia van Barcelona.

De Jong ontkent problemen met Flick en Barcelona

De suggestie dat hij vrijwillig een belangrijke Europese wedstrijd zou hebben laten schieten, zit De Jong hoog. "Zoals ik al zei: het is mijn droom om voor Barça te spelen, zeker in belangrijke wedstrijden in de Champions League. Natuurlijk wil ik spelen. Ik begrijp niet hoe je kunt zeggen dat ik geweigerd heb om te spelen. En als mensen daar boos om worden wanneer dat de enige informatie is die ze hebben, dan begrijp ik dat. Daarom leg ik het nu uit."

Daar bleef de berichtgeving niet bij. Romero stelde ook dat de relatie tussen De Jong en Flick ernstig beschadigd zou zijn. De middenvelder spreekt dat nadrukkelijk tegen. "Hij zei dat mijn relatie met de trainer heel slecht is, maar dat is volledig onwaar. Ik heb juist een heel goede band met de trainer. Ik praat veel met hem. Je kunt hem dit allemaal zelf vragen. Het klopt totaal niet."

Ook van een verstoorde verhouding met de clubleiding is volgens De Jong geen sprake. "Want ik spreek veel met mensen binnen de club, met de directie en anderen. Daarna werd gezegd dat ik gestraft word. Dat kwam opnieuw van Gerard Romero en ik noem hem bewust, omdat ik vind dat hij in het verleden al vaker onwaarheden heeft verteld."

Frenkie de Jong trekt duidelijke grens

De kritiek op De Jong liep vorige maand hoog op nadat de berichtgeving over zijn vermeende weigering om voor Barcelona te spelen naar buiten kwam. Op sociale media riepen supporters zelfs om zijn vertrek. De Nederlander reageerde destijds al via Instagram en benadrukte dat zijn toewijding aan Barcelona nooit ter discussie heeft gestaan.

Nu gaat hij een stap verder door Romero rechtstreeks bij naam te noemen. "Ik ga dit vanaf nu niet meer zomaar laten passeren, want hij moet begrijpen dat als hij dingen naar buiten brengt die niet waar zijn, ik hem daarop ga aanspreken."

De Jong wilde de frustratie naar eigen zeggen uit zijn systeem krijgen om zich vervolgens volledig op zijn herstel te kunnen richten. De middenvelder liep tijdens het WK een knieblessure op en liet eerder weten dat na aanvullend onderzoek in Barcelona bleek dat de kwetsuur ernstiger was dan aanvankelijk gedacht. Een operatie was op dat moment niet nodig.

Zijn aandacht moet nu weer volledig naar zijn rentree. De Jong geeft aan er alles aan te doen om zo snel mogelijk terug te keren op het veld en wilde met zijn uitgesproken reactie vooral een einde maken aan de verhalen die hem de afgelopen periode 'boos en geïrriteerd' hebben gemaakt.