Danny Blind en Theo Janssen komen in de studio van Ziggo Sport met een eerste reactie op de aanstelling van Xavi Hernández als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Blind zegt te hopen dat de KNVB informatie over de Spanjaard heeft ingewonnen bij en , die onder Xavi speelden bij FC Barcelona.

De KNVB verraste woensdagavond vriend en vijand door de komst van Xavi als opvolger van Ronald Koeman aan te kondigen. Nog geen 24 uur na de eerste geruchten over gesprekken met de 133-voudig international van Spanje, blijken de onderhandelingen al te zijn afgerond. Xavi heeft met de Nederlandse bond een akkoord bereikt over een contract tot en met het WK van 2030, en zal het bondscoachschap dus de komende vier jaar vervullen.

'Benieuwd naar de invulling van de staf'

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Blind en Janssen reageren in de rust van het duel om de Europese Super Cup tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa op het grote nieuws. Janssen zegt 'verrast' te zijn, omdat de naam van Xavi nog nauwelijks was gevallen. "Ik ben benieuwd, ook naar de invulling van zijn staf", zegt de oud-voetballer. De KNVB heeft laten weten 'de komende weken' te gaan kijken wie Xavi gaan assisteren, al wist De Telegraaf eerder op de avond al te melden dat er voor Patrick Kluivert, die bij Barcelona jaren samenspeelde met de Spanjaard, 'breed draagvlak' bestaat binnen de voetbalbond.

'Dichter bij Oranje kom je niet'

"Het was natuurlijk een goede voetballer", vervolgt Janssen zijn relaas. "Hij heeft het bij Barcelona, zeker in de eerste periode, goed gedaan. Daarna wilde hij weg, ja, toen het ging rommelen tussen hem en Joan Laporta. Maar hij heeft wel iets met het Nederlands voetbal, zoals hij vandaag aangeeft. Johan Cruijff, Louis van Gaal, Frank Rijkaard...". Wytse van der Goot concludeert: "Dichter bij Oranje kom je niet, als je een buitenlander wil halen, denk ik toch? Hij heeft Van Gaal en Cruijff in zijn bloed, Guardiola, een beetje Barça."

Blind haakt in: "Hij noemt zichzelf ook 'een zoon van het Nederlands voetbal'. Nou ja, Theo zegt het al, daar heeft hij onder gewerkt." Blind geeft vervolgens aan dat hij hoopt dat de KNVB zijn 'huiswerk' goed gedaan heeft: "Ik mag aannemen dat ze met Frenkie (de Jong, red.) gesproken hebben. Want: wij weten niet hoe zijn aanpak is, hoe hij in de kleedkamer is, één-op-één, noem maar op. En Memphis heeft denk ik nog met hem gewerkt."

De Jong en Memphis onder Xavi

De Jong kwam in tweeënhalf seizoen onder Xavi tot 107 officiële wedstrijden namens Barcelona, waarin hij acht keer trefzeker was en zeven keer als aangever fungeerde bij een treffer van een ploeggenoot. De middenvelder is nu, twee jaar na het vertrek van de trainer, nog altijd speler van de Catalanen. Dat geldt niet voor Memphis: hij vertrok in de zomer van 2023 naar Atlético Madrid en is inmiddels neergestreken in Brazilië, waar hij de afgelopen dagen groot nieuws is. De aanvaller kwam onder Xavi, mede door blessures, een stuk minder vaak aan de bak dan De Jong. In zijn 26 officiële wedstrijden met Xavi als trainer, kwam Memphis acht keer tot scoren voor Barcelona.

'Xavi is één keer kampioen geworden met Barcelona, maar...'

Bij de resultaten van Barcelona onder Xavi plaatst Blind wel een duidelijke kanttekening: "Hij is trainer geworden na het tijdperk-Messi. Hij is één keer kampioen geworden, maar Europees heeft hij niet veel gepresteerd." Toch is de Spanjaard 'wel een naam', moet Blind toegeven. "Dan heb je in beginsel wel draagvlak", aldus de voormalig international. "Het is makkelijker om met een grote naam te starten. Als je dan gaat winnen, dan loopt het vanzelf. Als je niet gaat winnen, dan heb je nog steeds wel draagvlak, maar niet oneindig", verduidelijkt Blind lachend.