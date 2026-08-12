PSG dompelt Nederlanders in rouw en prolongeert UEFA Super Cup

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond voor het tweede jaar op rij beslag gelegd op de UEFA Super Cup. In Salzburg was de Champions League-winnaar met 2-1 te sterk voor de winnaar van de Europa League, Aston Villa. kroonde zich na iets meer dan een uur spelen tot matchwinner.

Villa-trainer Unai Emery gunde twee Nederlanders een basisplaats: Marco Bizot mocht onder de lat beginnen, terwijl Ian Maatsen als linksback op het opstellingsformulier stond. In de tweede helft, toen de eindstand al bereikt was, mocht ook Lamare Bogarde als invaller zijn opwachting maken aan Engelse zijde. Bij PSG startten veel grote namen in de basis, waaronder WK-gangers als Achraf Hakimi, Vitinha en Doué én zomeraanwinst Maghnes Akliouche. Het duel stond onder leiding van de Somalische scheidsrechter Omar Artan, die eerder deze zomer in het nieuws kwam toen hem de toegang tot de Verenigde Staten werd ontzegd, waar hij zou fluiten op het WK. Als reactie daarop besloot de UEFA Artan aan te stellen voor het duel om de Super Cup.

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PSG brak na twintig minuten spelen de ban. Kvicha Kvaratskhkelia werd op links bereikt, kapte naar binnen en verschalkte Bizot met een hard schot in de korte hoek: 0-1. Aan de andere kant kreeg Villa genoeg kansen om iets terug te doen. De zeventienjarige spits Brian Madjo dook meermaals gevaarlijk op voor het doel van Matvej Safonov, maar had jet vizier lange tijd niet op scherp. Op slag van rust had de jongeling zijn goal echter tóch te pakken, toen hij op aangeven van John McGinn overtuigend afrondde bij de tweede paal, waarmee hij de ruststand op 1-1 bracht.

In de tweede helft had PSG de nodige moeite om zich door de Engelse defensie heen te worstelen. De Engelsen dwongen aan de andere kant geen hele grote kansen af. Na een uur spelen namen de Fransen echter opnieuw een voorsprong. Ousmane Dembélé bediende Doué, die Bizot kansloos liet met een schot in de verre hoek. De treffer leek geannuleerd te gaan worden wegens buitenspel, maar na lang bestuderen van de beelden concludeerde de VAR dat dat werd opgeheven door Matty Cash en dus bleef de 2-1 staan. Met behalve Bogarde ook Tammy Abraham en later Ross Barkley als invallers ging Villa daarop opnieuw opzoek naar een gelijkmaker, maar die zou niet meer vallen. Kansjes op een derde treffer waren eveneens niet besteed aan de Fransen, waardoor de treffer van Doué uiteindelijk beslissend bleek.