Bizarre taferelen: VS weigert WK-scheidsrechter bij de grens

De droom van Omar Abdulkadir Artan om als eerste Somalische scheidsrechter ooit actief te zijn op een wereldkampioenschap lijkt aan een zijden draadje te hangen. Hij kreeg bij aankomst in de Verenigde Staten te horen dat hij het land niet in mocht en is vervolgens direct teruggestuurd naar Turkije. Hoewel hij beschikte over een diplomatiek paspoort, weigerden de Amerikaanse autoriteiten hem goedkeuring te verlenen voor dit reisdocument.

De absentie van de official komt bijzonder ongelegen, vlak voor de start van het toernooi dat aanstaande donderdag al begint. Eerder deze maand leken de problemen rond zijn inreisdocumenten nog te zijn opgelost. Een anonieme vertegenwoordiger van de FIFA bevestigde op tegenover diverse media dat de visumkwestie volledig uit de wereld was en dat de Afrikaan beschikbaar zou zijn voor het toernooi. De scheidsrechter had na eerdere complicaties aangeklopt bij de Somalische ambassade in Nairobi, waar hij het bewuste diplomatieke paspoort ontving waarmee hij maandag voet op Amerikaanse bodem dacht te zetten. Journalist Romain Molina, werkzaam voor onder meer The Guardian en The Athletic, bracht het nieuws over de onmiddellijke uitzetting als eerste naar buiten.

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Tot op heden hebben zowel de FIFA als de Amerikaanse immigratiedienst geen officiële verklaring afgegeven over de exacte reden van de weigering. De scheidsrechter staat momenteel nog altijd op de definitieve lijst van hoofdscheidsrechters. Binnen dat korps is hij een van de zeven vertegenwoordigers namens de Afrikaanse voetbalbond CAF. Het is vooralsnog onduidelijk of er op de valreep nog een oplossing volgt, of dat de organisatie op zoek moet naar een vervanger voor de getroffen arbiter.

Het wegvallen van Artan zou een flinke streep door de rekening zijn, aangezien hij al jaren tot de absolute top van het Afrikaanse scheidsrechtersgilde behoort. Vorig jaar werd hij door de CAF nog uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar en leidde hij de return van de Afrikaanse Champions League-finale tussen Pyramids FC en Mamelodi Sundowns. Hij is overigens niet de enige die kampt met inreisproblemen. Zo kreeg de Iraanse delegatie ook geen visa voor twaalf officials, waardoor het trainingskamp noodgedwongen moest worden verplaatst naar het Mexicaanse Tijuana. Daarnaast diende de internationale sportpersvereniging AIPS een formele klacht in wegens geweigerde visa voor journalisten uit Iran en diverse Afrikaanse landen, terwijl de Iraakse spits Aymen Hussein bij aankomst in Chicago zeven uur lang werd vastgehouden voor verhoor.