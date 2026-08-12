FC Groningen staat op het punt om zich te versterken met , zo meldt RTV Noord. De 23-jarige centrale verdediger, enkelvoudig international van Hongarije, moet overkomen van Györi ETO FC.

Met Györi werd Csinger afgelopen seizoen kampioen van Hongarije. Zijn ontwikkeling leidde in juni van dit jaar tot zijn debuut in de nationale ploeg. Bondscoach Marco Rossi gunde Csinger een basisplaats in het oefenduel met Finland, dat door de Hongaren met 2-1 werd gewonnen. Deze zomer werd Csinger met zijn club door het IJslandse Vikingur uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League.

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Inmiddels probeert Györ zich wél te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De verwachting is echter dat Csinger de returnwedstrijd tegen FC Riga aan zich voorbij laat gaan omdat hij hard op weg is naar FC Groningen, aldus RTV Noord. De verdediger zou deze week nog medisch gekeurd moeten worden. "Als alles gaat zoals FC Groningen hoopt, kan de centrumverdediger deze week meteen al bij zijn nieuwe club meetrainen en aansluiting richting de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag", aldus de omroep.

FC Groningen nam deze zomer afscheid van Dies Janse, die afgelopen seizoen werd gehuurd van Ajax en een prima centraal duo vormde met Thijmen Blokzijl. In zijn plaats haalde De Trots van het Noorden in de persoon van Malcolm Jeng, op huurbasis overgekomen van Stade Reims, één nieuwe optie voor het centrum naar de Euroborg. De Zweed, vorig seizoen nog actief voor Feyenoord, is voorlopig echter nog niet wedstrijdfit en ontbrak afgelopen zondag nog in de selectie, toen FC Groningen het nieuwe seizoen opende met een 2-1 zege op FC Utrecht.