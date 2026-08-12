Nigel de Jong geeft tekst en uitleg bij de aanstelling van Xavi Hernández als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens de directeur topvoetbal van de KNVB is de 46-jarige Spanjaard mede door zijn voetbalvisie de juiste man om Ronald Koeman op te volgen op de bank van Oranje.

Koeman kondigde na de vroegtijdige WK-uitschakeling, in de zestiende finale tegen Marokko, aan zijn aflopende contract als bondscoach niet te gaan verlengen. Daarna begon een op het oog moeizame zoektocht van De Jong naar een geschikte opvolger. Veelgenoemde namen als Arne Slot, Erik ten Hag, Peter Bosz en zelfs Pep Guardiola bleken om verschillende redenen niet haalbaar. Met Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger werd wél concreet gesproken over de functie, maar hij zat de afgelopen anderhalf week in de wachtkamer, om het zo maar te zeggen. Terwijl de 'kandidaatstelling' van Louis van Gaal intern al snel terzijde werd geschoven, verlegde De Jong zijn blik buiten de landsgrenzen. Na geruchten over mogelijke gesprekken met Roberto Martínez, oud-bondscoach van België en Portugal, heeft de KNVB woensdagavond bekendgemaakt dat Xavi is gestrikt als nieuwe bondscoach. Met het Barcelona-icoon is de bond een contract tot en met het WK van 2030 overeengekomen.

De Jong: 'Visie Xavi sluit goed aan bij hoe wij met Oranje willen spelen'

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In het persbericht waarin de komst van Xavi wereldkundig wordt gemaakt, komt De Jong met een toelichting. “Elke nieuwe cyclus vraagt erom om opnieuw te kijken waar we naartoe willen, wat we daarvoor nodig hebben en welke beschikbare bondscoach daar het beste bij past. Xavi heeft alleen al als speler alles meegemaakt en gewonnen, met onder meer een wereldtitel, meerdere landstitels en Champions League-titels op zijn naam,” zegt de voormalig Oranje-international - die in 2010 in de WK-finale tegenover Xavi stond. “Als trainer is hij gevormd door jarenlang samen te werken met topcoaches die een voetbalvisie uitdragen die heel goed aansluit bij de manier waarop wij met het Nederlands elftal willen spelen: initiatief nemen, dominant en aantrekkelijk voetbal, gecombineerd met de flexibiliteit die het moderne topvoetbal vraagt. Xavi gelooft in die basisprincipes en heeft die visie omarmd en zich eigen gemaakt. Dat alles, gecombineerd met zijn persoonlijkheid en de manier waarop hij spelers weet te raken en het beste uit een groep haalt, maakt hem de juiste keuze voor de komende jaren.”

Van Leeuwen: 'Xavi weet wat nodig is om op het hoogste niveau succesvol te zijn'

Ook directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen van de KNVB komt met een eerste reactie. "Met Xavi halen we iemand binnen die als speler en trainer de absolute top van het internationale voetbal kent. Hij weet wat er nodig is om op het hoogste niveau succesvol te zijn en brengt die ervaring mee naar het Nederlands elftal. Dat past bij onze ambities. We zijn dan ook heel blij dat hij voor deze uitdaging heeft gekozen", aldus Van Leeuwen.