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‘Michael Reiziger zit vol ongeloof thuis, één week na gesprek met KNVB’

10 augustus 2026, 10:35
Michael Reiziger met op de achtergrond het logo van de KNVB
Foto: © Imago / Realtimes
4 reacties
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Michael Reiziger heeft al een week niets meer gehoord van de KNVB, zo schrijft Joost Blaauwhof in een stuk van Voetbal International. De journalist stelt dat de oefenmeester slachtoffer dreigt te worden van de afwachtende houding van de voetbalbond in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach.

Reiziger zat onlangs om de tafel met Nigel de Jong, Marianne van Leeuwen en Clarence Seedorf over het bondscoachschap van het Nederlands elftal. De uitkomst was een ‘vruchtbaar gesprek’, waarna het vertrouwen in de oefenmeester van Jong Oranje leek te zijn uitgesproken. “En dan komt plots Louis van Gaal aan de lijn”, reconstrueert Blaauwhof.

Reiziger hoort niets meer van KNVB

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Van Gaal liet weten dat hij openstaat voor een terugkeer bij Oranje, al is hij niet officieel benaderd. “Maar daarmee lijkt hij de druk op de keuze voor Reiziger wel nog wat extra opgeschroefd te hebben. Zijn oude rechtsback bij Ajax en Oranje hoort sindsdien niets meer van de KNVB. Radiostilte, juist nadat alle zwaargewichten succesvol om de tafel gingen. Inmiddels zijn we ruim een week verder”, schrijft Blaauwhof.

‘Reiziger zit vol ongeloof thuis’

Dat Reiziger, mede dankzij de woorden van Van Gaal, inmiddels een week niets hoort van de KNVB, moet hem frustreren. “Reiziger moet vol ongeloof thuiszitten. Of hij nu goed genoeg is of niet, of hij de ideale bondscoach is of niet, hoe de KNVB tot dusverre met zijn kandidatuur is omgesprongen verdient geenszins de schoonheidsprijs”, schrijft de journalist.

“Van de negatieve publieke opinie valt al bijna niet meer te winnen. Door de besluiteloosheid bij de voetbalbond. Maar Reiziger zelf heeft helemaal geen schuld. Hij is inmiddels bijna een slachtoffer van het proces van de KNVB. Een proces van besluiteloosheid”, sluit Blaauwhof af.

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Sjaak Drijver
14 Reacties
397 Dagen lid
20 Likes
Sjaak Drijver
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Vol ongeloof thuis, gek gemaakt door een falend KNVB? Niemand ziet het zitten in hem alleen wat mannen van de oude ,,kabel”? We gaan Oranje toch niet uitleveren aan een stel amateurs met hoogmoedswaanzin?

EuropaMango
48 Reacties
43 Dagen lid
89 Likes
EuropaMango
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Wij zitten ook vol ongeloof thuis, maar dan om andere redenen, namelijk dat Reiziger überhaupt als optie wordt gezien...

dilima1966
3.933 Reacties
1.155 Dagen lid
18.586 Likes
dilima1966
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De knvb moet niet in zee gaan met ‘Michael Reiziger als bondscoach van oranje zijn presentatie is niet goed bij jong oranje laat staan het gewone oranje team laten ze daar iemand neer zetten die oranje verder help

Rened
4 Reacties
428 Dagen lid
22 Likes
Rened
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Misschien dat Ron Jans nog even met zijn vrouw moet overleggen, daarom duurt het wat langer ? problemen voor 2 jaar opgelost, kan Peter Bosz het daarna overnemen.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Sjaak Drijver
14 Reacties
397 Dagen lid
20 Likes
Sjaak Drijver
Link gekopieerd!
  • 8
    + 1
avatar

Vol ongeloof thuis, gek gemaakt door een falend KNVB? Niemand ziet het zitten in hem alleen wat mannen van de oude ,,kabel”? We gaan Oranje toch niet uitleveren aan een stel amateurs met hoogmoedswaanzin?

EuropaMango
48 Reacties
43 Dagen lid
89 Likes
EuropaMango
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  • 6
    + 1
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Wij zitten ook vol ongeloof thuis, maar dan om andere redenen, namelijk dat Reiziger überhaupt als optie wordt gezien...

dilima1966
3.933 Reacties
1.155 Dagen lid
18.586 Likes
dilima1966
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  • 5
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De knvb moet niet in zee gaan met ‘Michael Reiziger als bondscoach van oranje zijn presentatie is niet goed bij jong oranje laat staan het gewone oranje team laten ze daar iemand neer zetten die oranje verder help

Rened
4 Reacties
428 Dagen lid
22 Likes
Rened
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  • 1
    + 1
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Misschien dat Ron Jans nog even met zijn vrouw moet overleggen, daarom duurt het wat langer ? problemen voor 2 jaar opgelost, kan Peter Bosz het daarna overnemen.

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Michael Reiziger

Michael Reiziger
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (3 mei 1973)

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