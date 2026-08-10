‘Michael Reiziger zit vol ongeloof thuis, één week na gesprek met KNVB’

Michael Reiziger heeft al een week niets meer gehoord van de KNVB, zo schrijft Joost Blaauwhof in een stuk van Voetbal International. De journalist stelt dat de oefenmeester slachtoffer dreigt te worden van de afwachtende houding van de voetbalbond in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach.

Reiziger zat onlangs om de tafel met Nigel de Jong, Marianne van Leeuwen en Clarence Seedorf over het bondscoachschap van het Nederlands elftal. De uitkomst was een ‘vruchtbaar gesprek’, waarna het vertrouwen in de oefenmeester van Jong Oranje leek te zijn uitgesproken. “En dan komt plots Louis van Gaal aan de lijn”, reconstrueert Blaauwhof.

Reiziger hoort niets meer van KNVB

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Van Gaal liet weten dat hij openstaat voor een terugkeer bij Oranje, al is hij niet officieel benaderd. “Maar daarmee lijkt hij de druk op de keuze voor Reiziger wel nog wat extra opgeschroefd te hebben. Zijn oude rechtsback bij Ajax en Oranje hoort sindsdien niets meer van de KNVB. Radiostilte, juist nadat alle zwaargewichten succesvol om de tafel gingen. Inmiddels zijn we ruim een week verder”, schrijft Blaauwhof.

‘Reiziger zit vol ongeloof thuis’

Dat Reiziger, mede dankzij de woorden van Van Gaal, inmiddels een week niets hoort van de KNVB, moet hem frustreren. “Reiziger moet vol ongeloof thuiszitten. Of hij nu goed genoeg is of niet, of hij de ideale bondscoach is of niet, hoe de KNVB tot dusverre met zijn kandidatuur is omgesprongen verdient geenszins de schoonheidsprijs”, schrijft de journalist.

“Van de negatieve publieke opinie valt al bijna niet meer te winnen. Door de besluiteloosheid bij de voetbalbond. Maar Reiziger zelf heeft helemaal geen schuld. Hij is inmiddels bijna een slachtoffer van het proces van de KNVB. Een proces van besluiteloosheid”, sluit Blaauwhof af.