UEFA, CONCACAF en AFC halen in open brief vernietigend uit naar Gianni Infantino

De UEFA, de AFC en de CONCACAF hebben in een gezamenlijke open brief hard uitgehaald naar de FIFA en voorzitter Gianni Infantino. De drie continentale bonden stellen dat de integriteit van het voetbal in het geding is en beschuldigen de mondiale beleidsbepaler van bedrog rondom de omstreden commerciële plannen voor het WK.

Volgens de organisaties heeft de preses zichzelf boven het collectief geplaatst en is het vertrouwen in de huidige leiding per 10 augustus 2026 fundamenteel geschonden.

De bestuurlijke crisis volgt op het inmiddels ingetrokken ‘FIFA Forward Enterprise’-project. De FIFA was voornemens om voor ruim vier miljard dollar een minderheidsbelang van twintig procent in de commerciële rechten van het WK te verkopen aan private investeerders.

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Hoewel Infantino het plan na felle weerstand definitief van tafel veegde en de FIFA per brief excuses aanbood voor procedurele misstappen, is de kou daarmee allerminst uit de lucht. De Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse bonden nemen geen genoegen met deze spijtbetuiging. Zij stellen dat er ten onrechte niet is erkend dat de poging om WK-aandelen te verkopen een diepgaand falen van oordeelsvermogen was.

Bonden spreken van plichtverzuim en eisen onafhankelijk onderzoek

In de verklaring die maandag naar buiten is gebracht, wordt de aanval op het leiderschap van de Zwitser frontaal geopend. “Voetbal is ’s werelds grootste gedeelde passie. Het behoort geen individu en geen instelling toe”, zo schrijven de bonden in hun gezamenlijke statement.

De confederaties benadrukken dat het conflict niet draait om geld of het herzien van collectief genomen besluiten, maar om de integriteit van degenen die gekozen zijn om de sport te leiden. “Leiderschap in het voetbal is geen bezit. Het draait niet om de macht vasthouden of om te eisen dat die wordt vastgehouden”, luidt het harde oordeel over de huidige koers in Zürich.

“Het is een plicht tot dienstbaarheid aan de voetbalfamilie die het toevertrouwt. Wanneer het vertrouwen wordt geschonden door bedrog, wanneer een individu zichzelf boven het collectief plaatst dat hem met gezag heeft toevertrouwd, is die plicht verlaten”, aldus de gezamenlijke verklaring.

De FIFA nam het afgelopen weekend juist nog nadrukkelijk op voor de fel bekritiseerde Infantino. Tijdens een crisisberaad in Rabat spraken het managementbestuur en secretaris-generaal Mattias Grafström hun volledige steun uit aan de voorzitter. De wereldvoetbalbond lanceerde bovendien een felle tegenaanval door te spreken van een gecoördineerde poging om de preses via een lastercampagne te ondermijnen. De FIFA stelt officieel dat de kritiek enkel bedoeld is om Infantino buiten de reglementaire verkiezingsprocedures om uit zijn ambt te ontzetten.