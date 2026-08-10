NEC slaat toe en vindt opvolger van Jasper Cillessen

NEC gaat zich versterken met doelman . De Oostenrijker is naar Nederland afgereisd om een medische keuring te ondergaan. Indien de 24-jarige sluitpost deze tests succesvol doorstaat, zet hij zijn handtekening onder een contract in Nijmegen.

De naderende komst van Polster wordt gemeld door de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung en bevindt zich inmiddels in de afrondende fase. De doelman had bij zijn huidige werkgever Wolfsberger AC nog een verbintenis voor één jaar, maar de club heeft ingestemd met een vertrek nadat de speler aangaf een buitenlands avontuur aan te willen gaan.

Hoeveel NEC precies betaalt voor de 1,89 meter lange doelman is nog onduidelijk. Met de transfer verliest Wolfsberger AC zijn nummer één onder de lat.

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Met de aanstaande komst van de Oostenrijker voegt de 54-jarige oefenmeester de gewenste extra doelverdediger toe aan zijn selectie. Polster moet in Nijmegen de concurrentiestrijd aangaan met de huidige doelman Gonzalo Crettaz. Door het vertrek van Jasper Cillessen, wiens contract niet werd verlengd, zorgt NEC naar versterking van het keepersgilde.

Polster stond tot nu toe zeventig keer onder de lat in het eerste elftal van Wolfsberger AC en wist daarin eenentwintig keer zijn doel schoon te houden. In het huidige seizoen kwam de sluitpost al tweemaal in actie in de Oostenrijkse Bundesliga, waarbij hij één clean sheet noteerde. Voordat hij in 2024 de overstap maakte van LASK naar Wolfsberger AC, was hij actief voor onder meer SV Horn, Vorwärts Steyr, Amateure OÖ en de jeugdopleiding van Rapid Wien. In het seizoen 2024/25 was de aanwinst bovendien een belangrijke schakel in het elftal dat de Oostenrijkse beker wist te winnen.