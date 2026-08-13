Shelbourne - Ajax op tv: waar en hoe laat kijk je gratis naar het duel?

Ajax gaat donderdagavond op bezoek bij Shelbourne FC voor de return in de derde voorronde van de Conference League. De ploeg van Míchel Sánchez wist het heenduel met 3-1 te winnen en heeft dus een goede uitgangspositie om de volgende ronde te bereiken. Waar en hoe laat kun je het duel tussen Shelbourne en Ajax volgen? FCUpdate zet alles voor je op een rij.

Hoe laat begint Shelbourne - Ajax?

Het duel tussen Shelbourne en Ajax gaat donderdagavond om 20.45 uur van start op Tolka Park in Dublin. De UEFA heeft de Portugese scheidsrechter Cláudio Pereira aangewezen om de wedstrijd in goede banen te leiden.

Waar wordt Shelbourne - Ajax uitgezonden?

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Ziggo Sport zendt het duel tussen Shelbourne en Ajax live uit op het hoofdkanaal. Voor abonnees van de provider is dit te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing op de wedstrijd is vanaf 20.15 uur te zien in het programma UEFA Matchday.

Hoe kijk je Shelbourne - Ajax zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers zoals KPN, Delta, Caiway, Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de voorrondewedstrijd tussen Shelbourne en Ajax gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees. In dit artikel leggen we uit hoe dat precies in zijn werk gaat.

Goede uitgangspositie voor Ajax

Ajax heeft zich vorige week in eigen huis een uitstekende uitgangspositie verschaft om de play-offronde van de Conference League te bereiken. In een dominante wedstrijd zorgden Mika Godts, Owen Wijndal en Kasper Dolberg voor de drie Amsterdamse treffers. Smetje op de avond was de late tegentreffer van Shelbourne, waardoor Ajax met een 3-1 voorsprong afreist naar Ierland.