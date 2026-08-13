Live voetbal

Blunder van Ronald Koeman wordt plotseling pijnlijk zichtbaar

13 augustus 2026, 06:55   Bijgewerkt: 07:25
Ronald Koeman
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Henk Spaan vindt het onbegrijpelijk dat Luciano Valente door Ronald Koeman werd genegeerd voor het Nederlands elftal. De analist zag de middenvelder van Feyenoord zondag indruk maken tegen Sparta Rotterdam (0-1) en vraagt zich hardop af hoe de bondscoach deze keuze heeft kunnen maken.

"Ik vond het spel van Luciano Valente heel fijn. Kan je nagaan hoe weinig kijk Ronald Koeman er ook op heeft", vertelt Spaan in de Hard Gras Podcast. "Haal die laatste invalbeurt van Valente bij Oranje nog eens voor de geest. Ik geloof dat-ie rechtsbuiten werd gezet, maar hij ging gelijk naar '10'. Dribbelen, puur voetbal spelen. Dat deed hij nu tegen Sparta weer."

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Spaan begrijpt dan ook niet dat Valente tijdens het WK thuis moest blijven. "Waarom heeft Koeman hem niet meegenomen naar het WK!? Dat dacht ik. Het is zo'n goeie speler, die gast. Dat komt er nu dus uit. Koeman selecteerde Marten de Roon. Pff, De Roon of Valente..."

Valente is overigens niet de enige Feyenoorder die indruk maakte op Spaan. Ook over Gjivai Zechiël was de analist positief. "Gjivai Zechiël was goed. Hij ging door op de manier waarop-ie bij FC Utrecht ook al voetbalde."

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Kicker
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Xavi moet hem een kans geven.

0laf
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Spaan komt een paar maanden na dato nog ff met een mening. Valente was op aan het einde van het seizoen. Die man loopt steeds meer achter de feiten aan.

Veluwe
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Ik ben ook wel gecharmeerd van de voetballer Valente, maar spelen tegen Marokko of Sparta is een wereld van verschil.

jwnb
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jwnb
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Och echt. Hier zie je de beperkingen van deze columnist. Valente heeft een goed wedstrijd gespeeld. Maaar dit is iets anders dan eind seizoen van vorig jaar. Bovendien was dat zijn eerste jaar bij een grote club, Volendam is andere koek dan Marokko. Van Steijn riep destijds ook iedereen dat hij het Ned.elftal moest. Het is nu wel duidelijk dat die vooralsnog tekort komt. Ik vond en vind het een begrijpelijke beslissing van Koeman.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
687 Reacties
760 Dagen lid
1.680 Likes
Kicker
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  • 3
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Xavi moet hem een kans geven.

0laf
1.363 Reacties
1.416 Dagen lid
5.964 Likes
0laf
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Spaan komt een paar maanden na dato nog ff met een mening. Valente was op aan het einde van het seizoen. Die man loopt steeds meer achter de feiten aan.

Veluwe
253 Reacties
295 Dagen lid
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Veluwe
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Ik ben ook wel gecharmeerd van de voetballer Valente, maar spelen tegen Marokko of Sparta is een wereld van verschil.

jwnb
34 Reacties
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jwnb
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Och echt. Hier zie je de beperkingen van deze columnist. Valente heeft een goed wedstrijd gespeeld. Maaar dit is iets anders dan eind seizoen van vorig jaar. Bovendien was dat zijn eerste jaar bij een grote club, Volendam is andere koek dan Marokko. Van Steijn riep destijds ook iedereen dat hij het Ned.elftal moest. Het is nu wel duidelijk dat die vooralsnog tekort komt. Ik vond en vind het een begrijpelijke beslissing van Koeman.

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