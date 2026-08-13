Blunder van Ronald Koeman wordt plotseling pijnlijk zichtbaar

Henk Spaan vindt het onbegrijpelijk dat Luciano Valente door Ronald Koeman werd genegeerd voor het Nederlands elftal. De analist zag de middenvelder van Feyenoord zondag indruk maken tegen Sparta Rotterdam (0-1) en vraagt zich hardop af hoe de bondscoach deze keuze heeft kunnen maken.
"Ik vond het spel van Luciano Valente heel fijn. Kan je nagaan hoe weinig kijk Ronald Koeman er ook op heeft", vertelt Spaan in de Hard Gras Podcast. "Haal die laatste invalbeurt van Valente bij Oranje nog eens voor de geest. Ik geloof dat-ie rechtsbuiten werd gezet, maar hij ging gelijk naar '10'. Dribbelen, puur voetbal spelen. Dat deed hij nu tegen Sparta weer."
Spaan begrijpt dan ook niet dat Valente tijdens het WK thuis moest blijven. "Waarom heeft Koeman hem niet meegenomen naar het WK!? Dat dacht ik. Het is zo'n goeie speler, die gast. Dat komt er nu dus uit. Koeman selecteerde Marten de Roon. Pff, De Roon of Valente..."
Valente is overigens niet de enige Feyenoorder die indruk maakte op Spaan. Ook over Gjivai Zechiël was de analist positief. "Gjivai Zechiël was goed. Hij ging door op de manier waarop-ie bij FC Utrecht ook al voetbalde."
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Och echt. Hier zie je de beperkingen van deze columnist. Valente heeft een goed wedstrijd gespeeld. Maaar dit is iets anders dan eind seizoen van vorig jaar. Bovendien was dat zijn eerste jaar bij een grote club, Volendam is andere koek dan Marokko. Van Steijn riep destijds ook iedereen dat hij het Ned.elftal moest. Het is nu wel duidelijk dat die vooralsnog tekort komt. Ik vond en vind het een begrijpelijke beslissing van Koeman.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Och echt. Hier zie je de beperkingen van deze columnist. Valente heeft een goed wedstrijd gespeeld. Maaar dit is iets anders dan eind seizoen van vorig jaar. Bovendien was dat zijn eerste jaar bij een grote club, Volendam is andere koek dan Marokko. Van Steijn riep destijds ook iedereen dat hij het Ned.elftal moest. Het is nu wel duidelijk dat die vooralsnog tekort komt. Ik vond en vind het een begrijpelijke beslissing van Koeman.