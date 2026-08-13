Blunder van Ronald Koeman wordt plotseling pijnlijk zichtbaar

Henk Spaan vindt het onbegrijpelijk dat door Ronald Koeman werd genegeerd voor het Nederlands elftal. De analist zag de middenvelder van Feyenoord zondag indruk maken tegen Sparta Rotterdam (0-1) en vraagt zich hardop af hoe de bondscoach deze keuze heeft kunnen maken.

"Ik vond het spel van Luciano Valente heel fijn. Kan je nagaan hoe weinig kijk Ronald Koeman er ook op heeft", vertelt Spaan in de Hard Gras Podcast. "Haal die laatste invalbeurt van Valente bij Oranje nog eens voor de geest. Ik geloof dat-ie rechtsbuiten werd gezet, maar hij ging gelijk naar '10'. Dribbelen, puur voetbal spelen. Dat deed hij nu tegen Sparta weer."

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Spaan begrijpt dan ook niet dat Valente tijdens het WK thuis moest blijven. "Waarom heeft Koeman hem niet meegenomen naar het WK!? Dat dacht ik. Het is zo'n goeie speler, die gast. Dat komt er nu dus uit. Koeman selecteerde Marten de Roon. Pff, De Roon of Valente..."

Valente is overigens niet de enige Feyenoorder die indruk maakte op Spaan. Ook over Gjivai Zechiël was de analist positief. "Gjivai Zechiël was goed. Hij ging door op de manier waarop-ie bij FC Utrecht ook al voetbalde."